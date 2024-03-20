В Иркутской области вахтовик перевел лжеброкерам свыше 5 миллионов рублей

Происшествия, Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Он установил специальное приложение на смартфон



К полицейским в Иркутской области обратился 43-летний житель Нижегородской области, который пытался заработать на инвестициях.



Вахтовик рассказал, что в Интернете наткнулся на объявление о пассивном заработке. Заполнил онлайн-анкету и стал ожидать звонка от специалиста. С ним связалась якобы помощница трейдера и проинструктировала о видах финансовых продуктов. Затем собеседница потребовал установить на смартфон приложение «для торговли на фондовом рынке».



Для убедительности звонившие совершили вместе с мужчиной несколько постановочных сделок, благодаря которым «брокерский счет» увеличился в два раза. Ради получения большей прибыли он оформил в банках несколько кредитов и перевел деньги на указанные реквизиты. Таким образом, аферисты похитили у него свыше 5 миллионов рублей.



Возбуждено уголовное дело, сообщили в ГУ МВД России по Иркутской области.



Аналогичный случай произошел с местной жительницей. Впрочем, она лишилась всего 15 тысяч рублей.

