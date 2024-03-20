20 марта

19 марта

Популярное

В Иркутской области вахтовик перевел лжеброкерам свыше 5 миллионов рублей

В Иркутской области вахтовик перевел лжеброкерам свыше 5 миллионов рублей
Происшествия,  Фото:ГУ МВД по Иркутской области
Он установил специальное приложение на смартфон

К полицейским в Иркутской области обратился 43-летний житель Нижегородской области, который пытался заработать на инвестициях.

Вахтовик рассказал, что в Интернете наткнулся на объявление о пассивном заработке. Заполнил онлайн-анкету и стал ожидать звонка от специалиста. С ним связалась якобы помощница трейдера и проинструктировала о видах финансовых продуктов. Затем собеседница потребовал установить на смартфон приложение «для торговли на фондовом рынке».

Для убедительности звонившие совершили вместе с мужчиной несколько постановочных сделок, благодаря которым «брокерский счет» увеличился в два раза. Ради получения большей прибыли он оформил в банках несколько кредитов и перевел деньги на указанные реквизиты. Таким образом, аферисты похитили у него свыше 5 миллионов рублей.

Возбуждено уголовное дело, сообщили в ГУ МВД России по Иркутской области.

Аналогичный случай произошел с местной жительницей. Впрочем, она лишилась всего 15 тысяч рублей.
мошенничество

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

50-летняя улан-удэнка украла телефон в копировальном центре
50-летняя улан-удэнка украла телефон в копировальном центре
Происшествия, 20.03.2024
Она прихватила телефон, который забыла студентка
Майнер из Иркутской области похитил электричество на 1 млн рублей
Майнер из Иркутской области похитил электричество на 1 млн рублей
Происшествия, 20.03.2024
Он незаконно подключил майнинговое оборудование
Ангарчанина будут судить за убийство двух женщин
Ангарчанина будут судить за убийство двух женщин
Происшествия, 20.03.2024
Расправа произошла «по пьяной лавочке»
В Бурятии оштрафовали владелицу алабая, покусавшего ребёнка
В Бурятии оштрафовали владелицу алабая, покусавшего ребёнка
Происшествия, 20.03.2024
Пёс набросился на мальчика, выскочив через дыру в заборе
В Бурятии женщина из мести сожителю устроила пожар с ущербом 2 млн
В Бурятии женщина из мести сожителю устроила пожар с ущербом 2 млн
Происшествия, 20.03.2024
Злоумышленница хотела обвинить в поджоге мужчину
В Улан-Удэ начался сезон краж велосипедов
В Улан-Удэ начался сезон краж велосипедов
Происшествия, 20.03.2024
Одна из таких краж произошла у супермаркета
В Иркутской области ушло в суд дело о контрабанде леса на 115 млн
В Иркутской области ушло в суд дело о контрабанде леса на 115 млн
Происшествия, 20.03.2024
Незаконно вывезли из страны более 25 тысяч кубометров лесоматериалов
В Улан-Удэ сообщили о выходе воды из колодца
В Улан-Удэ сообщили о выходе воды из колодца
Происшествия, 20.03.2024
На место направлена ремонтная бригада
Житель Бурятии избил кочергой супругов
Житель Бурятии избил кочергой супругов
Происшествия, 20.03.2024
Окровавленная женщина пришла в отдел полиции
В Бурятии в ДТП пострадал водитель мопеда
В Бурятии в ДТП пострадал водитель мопеда
Происшествия, 20.03.2024
У мужчины нет водительских прав

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^