В Бурятии туристка сломала ребро на пике Любви





Вечером 29 октября в Тункинском районе Бурятии туристка получила травму на пике Любви. Как сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС, эвакуация потребовалась 57-летней женщине. При спуске с пика Любви она получила травму ребра.На место прибыли спасатели. Они оказали первую помощь пострадавшей. Затем её уложили на носилки и пешком спустили вниз по сложной скалистой местности.- Благодаря своевременной и профессиональной помощи спасателей травмированная женщина в удовлетворительном состоянии была доставлена в посёлок Аршан и передана бригаде врачей, - отметили в агентстве ГО и ЧС.