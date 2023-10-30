30 октября

29 октября

Популярное

В Бурятии туристка сломала ребро на пике Любви

В Бурятии туристка сломала ребро на пике Любви
Происшествия,  Фото:республиканское агентство ГО и ЧС
Её эвакуировали спасатели

Вечером 29 октября в Тункинском районе Бурятии туристка получила травму на пике Любви. Как сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС, эвакуация потребовалась 57-летней женщине. При спуске с пика Любви она получила травму ребра.

На место прибыли спасатели. Они оказали первую помощь пострадавшей. Затем её уложили на носилки и пешком спустили вниз по сложной скалистой местности.

- Благодаря своевременной и профессиональной помощи спасателей травмированная женщина в удовлетворительном состоянии была доставлена в посёлок Аршан и передана бригаде врачей, - отметили в агентстве ГО и ЧС.

 

Как сообщал «Байкал-Daily», в июле в непогоду парочка застряла на пике Любви. На помощь им также пришли спасатели. 
травмы спасательная операция

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Улан-Удэ уничтожили игровые автоматы из нелегальных казино
В Улан-Удэ уничтожили игровые автоматы из нелегальных казино
Происшествия, 30.10.2023
Только с начала года в Бурятии накрыли 11 игорных заведений
В Бурятии инцидент со свинокомплексом «Восточно-Сибирский» привёл ко второму уголовному делу
В Бурятии инцидент со свинокомплексом «Восточно-Сибирский» привёл ко второму уголовному делу
Происшествия, 30.10.2023
По данным прокуратуры, концентрация загрязняющих веществ была значительно превышена
Жителя Бурятии отправили в колонию строгого режима за пьяную езду
Жителя Бурятии отправили в колонию строгого режима за пьяную езду
Происшествия, 30.10.2023
Автомобиль мужчины конфисковали в доход государства
На Байкале вновь произошло землетрясение
На Байкале вновь произошло землетрясение
Происшествия, 30.10.2023
Интенсивность в эпицентре – 5,6 баллов
В Бурятии поймали сбежавших из психбольницы пациентов
В Бурятии поймали сбежавших из психбольницы пациентов
Происшествия, 29.10.2023
Инцидент вновь произошёл в Новой Бряни
В Бурятии грабитель представился сотрудником полиции
В Бурятии грабитель представился сотрудником полиции
Происшествия, 28.10.2023
Не поверившая ему пенсионерка заставила вывернуть карманы 
В Бурятии у двух забайкальцев изъяли мешки с марихуаной
В Бурятии у двух забайкальцев изъяли мешки с марихуаной
Происшествия, 28.10.2023
Мужчины признались в употреблении запрещённого вещества

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^