В Бурятии туристка сломала ребро на пике Любви

Вечером 29 октября в Тункинском районе Бурятии туристка получила травму на пике Любви. Как сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС, эвакуация потребовалась 57-летней женщине. При спуске с пика Любви она получила травму ребра.
На место прибыли спасатели. Они оказали первую помощь пострадавшей. Затем её уложили на носилки и пешком спустили вниз по сложной скалистой местности.
- Благодаря своевременной и профессиональной помощи спасателей травмированная женщина в удовлетворительном состоянии была доставлена в посёлок Аршан и передана бригаде врачей, - отметили в агентстве ГО и ЧС.
Как сообщал «Байкал-Daily», в июле в непогоду парочка застряла на пике Любви. На помощь им также пришли спасатели.