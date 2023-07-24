В Бурятии парочка застряла на пике Любви

Молодые люди не смогли выбраться оттуда после сильного дождя
Этот инцидент произошёл в Тункинском районе вечером 23 июля. В Бурятскую республиканскую поисково-спасательную службу (БРПСС) поступило сообщение, что 22-летним туристам, находящимся на пике Любви, требуется помощь – они не смогли выбраться оттуда самостоятельно.
Как выяснилось, девушка и молодой человек отправились в горы и добрались до вершины. Но тут погода резко испортилась – «налетели тучи, всё засверкало, пошёл сильный дождь», рассказали в республиканском агентстве ГО и ЧС.
Парочка решила спуститься по тропе вниз. Однако из-за сильного дождя дорога намокла и стала скользкой. Туристы решили не рисковать и обратились к спасателям.
Прибыв на место, сотрудники БРПСС нашли молодых людей и по сложной скалистой местности сопроводили их в посёлок Аршан. Медицинская помощь им не потребовалась.
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