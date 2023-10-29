Место прорыва трубы ищут второй день
Прорыв трубы в посёлке Нижнеангарск Северо-Байкальского района Бурятии оставил без отопления чуть более 400 человек.
«Северобайкалье-инфо» сообщает, что коммунальная авария произошла в субботу, 28 октября. Место прорыва ищут второй день.
По последним данным, без отопления остались семь многоквартирных домов и семь домов из частного сектора. В зоне отключения живут 405 человек, в том числе 123 ребёнка.
Под отключение попала и Нижнеангарская центральная районная больница, где сейчас лежат 35 пациентов. Нормальную температуру в палатах и других помещениях поддерживают с помощью электрообогревателей – их установили в детском отделении, в хирургическом, в терапевтическом, а также в отделении скорой помощи. «Температура в палатах 20-23 градуса. Жалоб от пациентов не поступало», - отмечает «Северобайкалье-инфо».
В поисках места прорыва рабочие вскрыли 20 метров грунта. Они также установили шесть отсечных задвижек на тепломагистрали. На месте работают четыре слесаря, сварщик и экскаваторщик.
По данным на 16:00, в Нижнеангарске -5 градусов, ночью ожидается -10, а также небольшой снег.
Коммунальная авария оставила без тепла 400 жителей севера Бурятии
Происшествия, Фото:
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