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Коммунальная авария оставила без тепла 400 жителей севера Бурятии

Коммунальная авария оставила без тепла 400 жителей севера Бурятии
Происшествия,  Фото:Сергей Тарасенко
Место прорыва трубы ищут второй день

Прорыв трубы в посёлке Нижнеангарск Северо-Байкальского района Бурятии оставил без отопления чуть более 400 человек.

«Северобайкалье-инфо» сообщает, что коммунальная авария произошла в субботу, 28 октября. Место прорыва ищут второй день.

По последним данным, без отопления остались семь многоквартирных домов и семь домов из частного сектора. В зоне отключения живут 405 человек, в том числе 123 ребёнка.

Под отключение попала и Нижнеангарская центральная районная больница, где сейчас лежат 35 пациентов. Нормальную температуру в палатах и других помещениях поддерживают с помощью электрообогревателей – их установили в детском отделении, в хирургическом, в терапевтическом, а также в отделении скорой помощи. «Температура в палатах 20-23 градуса. Жалоб от пациентов не поступало», - отмечает «Северобайкалье-инфо».

В поисках места прорыва рабочие вскрыли 20 метров грунта. Они также установили шесть отсечных задвижек на тепломагистрали. На месте работают четыре слесаря, сварщик и экскаваторщик.

По данным на 16:00, в Нижнеангарске -5 градусов, ночью ожидается -10, а также небольшой снег.
коммунальная авария теплоснабжение

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