Коммунальная авария оставила без тепла 400 жителей севера Бурятии

Происшествия, Фото: Сергей Тарасенко

Место прорыва трубы ищут второй день



Прорыв трубы в посёлке Нижнеангарск Северо-Байкальского района Бурятии оставил без отопления чуть более 400 человек.



«Северобайкалье-инфо» сообщает, что коммунальная авария произошла в субботу, 28 октября. Место прорыва ищут второй день.



По последним данным, без отопления остались семь многоквартирных домов и семь домов из частного сектора. В зоне отключения живут 405 человек, в том числе 123 ребёнка.



Под отключение попала и Нижнеангарская центральная районная больница, где сейчас лежат 35 пациентов. Нормальную температуру в палатах и других помещениях поддерживают с помощью электрообогревателей – их установили в детском отделении, в хирургическом, в терапевтическом, а также в отделении скорой помощи. «Температура в палатах 20-23 градуса. Жалоб от пациентов не поступало», - отмечает «Северобайкалье-инфо».



В поисках места прорыва рабочие вскрыли 20 метров грунта. Они также установили шесть отсечных задвижек на тепломагистрали. На месте работают четыре слесаря, сварщик и экскаваторщик.



По данным на 16:00, в Нижнеангарске -5 градусов, ночью ожидается -10, а также небольшой снег.

