Ущерб превысил четыре миллиона рублей
Верховный суд Бурятии оставил в силе приговор в отношении директора фирмы, осуждённого к реальному лишению свободы за контрабанду лесоматериалов.
Ранее Железнодорожный районный суд Улан-Удэ признал 52-летнего директора лесопромышленного предприятия виновным. Ему назначено четыре года лишения свободы (отбывать срок он будет в колонии общего режима), а также штраф в 500 тысяч рублей.
- Установлено, что в июне-июле 2020 года осуждённый занимался скупкой незаконно заготовленной древесины, её переработкой и последующей реализацией иностранным компаниям с использованием фиктивных документов. В результате преступных действий через таможенную границу незаконно экспортировано более 370 кубометров лесоматериалов хвойных пород на общую сумму свыше 4,1 млн рублей, - сообщили в Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре.
Кроме того, директор во время обыска дважды ударил сотрудника СОБР Бурятской таможни.
Не согласившись с приговором районного суда, осуждённый, ссылавшийся на недоказанность своей вины и недостаточность собранных по делу доказательств, подал апелляцию. 6 июня Верховный суд Бурятии оставил приговор без изменения, жалобу осуждённого – без удовлетворения.
В Бурятии бизнесмен получил четыре года колонии за контрабанду леса
Происшествия, Фото:
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