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На Сахалине осудили военного, который отправился «отдыхать» от службы в Бурятию

На Сахалине осудили военного, который отправился «отдыхать» от службы в Бурятию
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Мужчина, «праздно» проводивший время в республике, отправится за решётку

Неделю назад, 20 марта, перед гарнизонным военным судом в Южно-Сахалинске предстал военнослужащий, который в начале июля самовольно оставил филиал одного из военных госпиталей. Он решил отдохнуть от службы, отправился в Бурятию и стал проживать там, «праздно проводя время по своему усмотрению», рассказали в пресс-службе суда.

В конце сентября в стране объявили частичную мобилизацию и ввели уголовную ответственность за самовольное оставление части или места службы в период её действия. Тем не менее, военный остался в республике. И только три месяца спустя, 22 декабря, он добровольно прибыл в военную комендатуру Южно-Сахалинска.

На мужчину возбудили уголовные дела по частям 4 и 5 статьи 337 Уголовного кодекса РФ («Самовольное оставление части или места службы»). Суд признал его виновным и назначил семь лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

Приговор пока не вступил в законную силу, так что военный ещё вправе его обжаловать. 

После судебного заседания с присутствовавшими там его сослуживцами провели беседу об уголовной ответственности за самовольное оставление части в период мобилизации.
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