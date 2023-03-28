На Сахалине осудили военного, который отправился «отдыхать» от службы в Бурятию





После судебного заседания с присутствовавшими там его сослуживцами провели беседу об уголовной ответственности за самовольное оставление части в период мобилизации.



Неделю назад, 20 марта, перед гарнизонным военным судом в Южно-Сахалинске предстал военнослужащий, который в начале июля самовольно оставил филиал одного из военных госпиталей. Он решил отдохнуть от службы, отправился в Бурятию и стал проживать там, «праздно проводя время по своему усмотрению», рассказали в пресс-службе суда.В конце сентября в стране объявили частичную мобилизацию и ввели уголовную ответственность за самовольное оставление части или места службы в период её действия. Тем не менее, военный остался в республике. И только три месяца спустя, 22 декабря, он добровольно прибыл в военную комендатуру Южно-Сахалинска.На мужчину возбудили уголовные дела по частям 4 и 5 статьи 337 Уголовного кодекса РФ («Самовольное оставление части или места службы»). Суд признал его виновным и назначил семь лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима.Приговор пока не вступил в законную силу, так что военный ещё вправе его обжаловать.