В Бурятии собаки загрызли домашний скот













В Селенгинском районе Бурятии местные жители сообщили о том, что на личных подворьях волки давят скот. Сотрудники Бурприроднадзора среагировали на сообщение и организовали проверку.Оказалось, что бесконтрольно пасущихся животных загрызли не волки, а дворовые собаки.- После проведения проверок, бесед с очевидцами, осмотра мест привлечения специалистов следов волков не было обнаружено. Нападение на бесконтрольно пасущийся скот совершали собаки, - сообщается в группе «Селенга-инфо».Сотрудники надзорного органа призвали сельчан контролировать выпас скота, а также загонять их на ночь в закрытые стойбища.