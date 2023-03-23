В Бурятии собаки загрызли домашний скот

Сперва местные жители решили, что на скот напали волки
В Селенгинском районе Бурятии местные жители сообщили о том, что на личных подворьях волки давят скот. Сотрудники Бурприроднадзора среагировали на сообщение и организовали проверку.
Оказалось, что бесконтрольно пасущихся животных загрызли не волки, а дворовые собаки.
- После проведения проверок, бесед с очевидцами, осмотра мест привлечения специалистов следов волков не было обнаружено. Нападение на бесконтрольно пасущийся скот совершали собаки, - сообщается в группе «Селенга-инфо».
Сотрудники надзорного органа призвали сельчан контролировать выпас скота, а также загонять их на ночь в закрытые стойбища.
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