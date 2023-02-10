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В Бурятии пьяный прохожий украл из открытой машины 20 тысяч

В Бурятии пьяный прохожий украл из открытой машины 20 тысяч
Происшествия, 
Женщина припарковала автомобиль и не заперла двери

Днём 6 февраля в полицию Иволгинского района Бурятии обратилась 32-летняя жительница посёлка Тапхар с заявлением о краже. Она рассказала, что ночью неизвестные украли из её машины 20 тысяч рублей.

Полицейские выяснили, что женщина вместе с гражданским супругом приехала за детьми к матери в село Колобки. При этом, припарковав автомобиль у дома, она оставила двери незапертыми. Ближе к утру, когда сожитель вышел прогреть иномарку, он увидел, что в бардачке денег нет.

В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали подозреваемого. Им оказался 37-летний местный житель, злоупотребляющий спиртным.

- Задержанный признался, что проходя мимо в состоянии опьянения решил пробраться в чужой автомобиль в поисках ценностей. Заметив в бардачке клатч, он вынул все деньги и скрылся, - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.

Полицейские успели вернуть только малую часть украденной суммы – шесть тысяч рублей. Остальное подозреваемый потратил на алкоголь.

10 лет назад мужчина привлекался к уголовной ответственности. Он нигде не работает.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража с причинением значительного ущерба гражданину».
кража

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