Село в Бурятии топит налёдными водами

Они уже подступили к сенокосным угодьям







Вода подступила к придомовым территориям, приспособленным под сенокосные угодья. В зоне возможного подтопления находятся 22 дома. Однако в единой дежурно-диспетчерской службе района сообщили, что пока жилым постройкам пока ничего не угрожает.



- Это ежегодное явление. Ведётся мониторинг обстановки, – отметили в ЕДДС.



В селе Армак, которое находится в Джидинском районе Бурятии, наблюдается выход налёдных вод. Об этом сообщили 10 февраля в группе «Джида-инфо.24/7».