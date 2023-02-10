Село в Бурятии топит налёдными водами

Они уже подступили к сенокосным угодьям
В селе Армак, которое находится в Джидинском районе Бурятии, наблюдается выход налёдных вод. Об этом сообщили 10 февраля в группе «Джида-инфо.24/7».
Вода подступила к придомовым территориям, приспособленным под сенокосные угодья. В зоне возможного подтопления находятся 22 дома. Однако в единой дежурно-диспетчерской службе района сообщили, что пока жилым постройкам пока ничего не угрожает.
- Это ежегодное явление. Ведётся мониторинг обстановки, – отметили в ЕДДС.
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