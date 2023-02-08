В Иркутской области мужчина погиб в сгоревшем доме

Причины трагедии устанавливаются



Ночью 7 февраля в городе Зима Иркутской области на пожаре погиб мужчина.



Сообщение о том, что горит частный деревянный дом на улице Калинина, пожарные получили в 2:50. Очевидцы сообщили, что внутри может находиться мужчина.



На момент прибытия пожарных жилой дом был полностью охвачен огнём, существовала угроза его распространения. Площадь пожара составила около 80 квадратных метров.



Через полчаса пожар был потушен. При разборе завалов на полу был обнаружен погибший.



- В настоящее время дознаватели МЧС устанавливают причину случившегося. По имеющимся данным, погибший мужчина не проживал в этом доме постоянно, иногда приезжал сюда. Накануне его видели распивающим спиртные напитки в компании другого человека. Рассматриваются различные причины пожара, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Иркутской области.



Всего 7 февраля в Иркутской области произошло семь пожаров. Четыре произошло в хозяйственных постройках, по одному возгоранию – в частном доме и в многоквартирном доме, один раз пожарные реагировали на возгорание мусора.

