Сейсмособытие случилось во второй половине дня
В 24 км от озера Хубсугул в Монголии в 15:39 произошло землетрясение. Интенсивность в эпицентре 7 баллов. Ощутимость в Иркутской области 2 балла.
Разрушений нет, объекты инфраструктуры работают в штатном режиме сообщили в областном ГУ МЧС.
Как сообщал «Байкал-Daily», В четверг, 12 января, в Баунтовском районе произошло землетрясение. По данным сейсмостанций, энергетический класс землетрясения составил 9,8, а магнитуда – 3,2. Эпицентр находился в 209 километрах к востоку от Байкала в малонаселённой таёжной местности в бассейне реки Чина. Это в 57 километрах к западу от райцентра – села Багдарин.
До Иркутской области докатилось монгольское землетрясение
Происшествия, Фото:
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