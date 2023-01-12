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В Бурятии тряхнуло Баунтовский район

В Бурятии тряхнуло Баунтовский район
Происшествия,  Фото:seis-bykl.ru
Магнитуда землетрясения составила 3,2

В четверг, 12 января, в Баунтовском районе Бурятии зафиксировали сейсмособытие. Оно произошло в 15:32 по местному времени, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на сайт Байкальского филиала единой геофизической службы РАН.

По данным сейсмостанций, энергетический класс землетрясения составил 9,8, а магнитуда – 3,2. Эпицентр находился в 209 километрах к востоку от Байкала в малонаселенной таёжной местности в бассейне реки Чина. Это в 57 километрах к западу от райцентра – села Багдарин.

Протяжённость Байкальской рифтовой зоны, где идёт расхождение Евразийской и Амурской тектонических плит – около двух тысяч километров. В её центральной части находится Байкал, на юге – монгольское озеро Хубсугул, а на севере – горный район, по которому проходит Байкало-Амурская магистраль (БАМ).

Усиление сейсмической активности Байкальского рифта фиксируется с осени 2020 года, когда 21 сентября в южной части озера случилось Быстринское землетрясение магнитудой 5,6, напоминает издание.
землетрясение

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