В Бурятии тряхнуло Баунтовский район

Магнитуда землетрясения составила 3,2









Протяжённость Байкальской рифтовой зоны, где идёт расхождение Евразийской и Амурской тектонических плит – около двух тысяч километров. В её центральной части находится Байкал, на юге – монгольское озеро Хубсугул, а на севере – горный район, по которому проходит Байкало-Амурская магистраль (БАМ).



Усиление сейсмической активности Байкальского рифта фиксируется с осени 2020 года, когда 21 сентября в южной части озера случилось Быстринское землетрясение магнитудой 5,6, напоминает издание.

В четверг, 12 января, в Баунтовском районе Бурятии зафиксировали сейсмособытие. Оно произошло в 15:32 по местному времени, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на сайт Байкальского филиала единой геофизической службы РАН.По данным сейсмостанций, энергетический класс землетрясения составил 9,8, а магнитуда – 3,2. Эпицентр находился в 209 километрах к востоку от Байкала в малонаселенной таёжной местности в бассейне реки Чина. Это в 57 километрах к западу от райцентра – села Багдарин.