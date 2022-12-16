Жителя Бурятии оштрафовали за оскорбление соседки

Мужчина на суде исковые требования не признал



В Гусиноозёрске Селенгинского района Бурятии двое местных жителей устроили перепалку на улице. Мужчина у подъезда жилого дома начал прилюдно оскорблять свою соседку. Женщина не стала терпеть унижение и обратилась в суд, потребовав компенсацию морального вреда.



- Женщина испытала унижение, стыд, обиду, ей было неприятно, что её прилюдно оскорбляют, в связи чем она обратилась в суд с иском о компенсации морального вреда. Ответчик в суде исковые требования не признал, ссылаясь на то, что истец на протяжении длительного времени создаёт конфликтные ситуации. Однако не отрицал того, что в порыве гнева грубо высказался в адрес женщины, - сообщили в пресс-службе Гусиноозёрского городского суда.



Суд встал на сторону женщины. Она предоставила необходимые доказательства, в том числе записи с камер видеонаблюдения.



Мужчину обязали выплатить моральную компенсацию в размере трёх тысяч рублей, а также оплатить судебные расходы.



