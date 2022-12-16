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Жителя Бурятии оштрафовали за оскорбление соседки

Жителя Бурятии оштрафовали за оскорбление соседки
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Мужчина на суде исковые требования не признал

В Гусиноозёрске Селенгинского района Бурятии двое местных жителей устроили перепалку на улице. Мужчина у подъезда жилого дома начал прилюдно оскорблять свою соседку. Женщина не стала терпеть унижение и обратилась в суд, потребовав компенсацию морального вреда.

- Женщина испытала унижение, стыд, обиду, ей было неприятно, что её прилюдно оскорбляют, в связи чем она обратилась в суд с иском о компенсации морального вреда. Ответчик в суде исковые требования не признал, ссылаясь на то, что истец на протяжении длительного времени создаёт конфликтные ситуации. Однако не отрицал того, что в порыве гнева грубо высказался в адрес женщины, - сообщили в пресс-службе Гусиноозёрского городского суда.

Суд встал на сторону женщины. Она предоставила необходимые доказательства, в том числе записи с камер видеонаблюдения.

Мужчину обязали выплатить моральную компенсацию в размере трёх тысяч рублей, а также оплатить судебные расходы.

оскорбления

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