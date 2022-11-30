По словам очевидцев, подростка покусали по пути в поликлинику
В городе Бодайбо Иркутской области крыса покусала 14-летнего подростка. Прокуратура проводит проверку.
- По предварительным данным, 22 ноября в дневное время 14-летний подросток получил травму в результате укуса грызуна. Мальчику оказана медицинская помощь, он отпущен домой. Причины и условия произошедшего устанавливаются, - сообщили в надзорном органе.
В Telegram-канале «Байкал без фильтров» опубликовали подробности произошедшего. Сообщается, что крыса упала на мальчика прямиком с крыши поликлиники, куда он шёл за справкой. Она залезла ему за шиворот и начала кусать.
- Мальчику промыли раны, намазали йодом, поставили прививку от бешенства и отправили домой, - говорится в сообщении.
В ходе проверки прокуратурой будет дана оценка соблюдению законодательства в сфере охраны жизни и здоровья несовершеннолетних, а также дератизации, санитарно-эпидемиологического и иного законодательства.
В Иркутской области крыса покусала 14-летнего мальчика
Происшествия, Фото:
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