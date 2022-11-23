В Бурятии бизнесмена задержали за контрабанду леса в Китай на 6,6 млн

Происшествия, Фото: Бурятская таможня

Контрабанду выявили сотрудники таможни, УФСБ и МВД



Бизнесмен из Бурятии стал фигурантом уголовного дела за контрабанду в Китай 1,3 тысячи кубометров пиломатериала стоимостью свыше 6,6 млн руб. Факт контрабанды выявили сотрудники Бурятской таможни, УФСБ и республиканского МВД.



- В ходе расследования было установлено, что бизнесмен заключил контракт с иностранной компанией на поставку пиломатериалов хвойных пород (сосны обыкновенной), но в таможенные органы для декларирования он предоставил недостоверные сведения о происхождении товара. Чтобы придать экспортируемому пиломатериалу законное происхождение и владение, в качестве подтверждающих документов в центр электронного декларирования предоставлялись договоры поставки с недостоверными сведениями о поставщике древесины, который фактически этот товар не поставлял, - сообщили в пресс-службе Бурятской таможни.



Лес вывозили железнодорожными составами через ЖДПП Наушки.



Возбуждено уголовное дело за контрабанду стратегически важных ресурсов в крупном размере (ч. 1 ст. 226.1 УК РФ). Максимальное наказание за преступление - семь лет лишения свободы.



В текущем году это уже 15-е уголовное дело, возбуждённое Бурятской таможней за контрабанду леса.



