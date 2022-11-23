Контрабанду выявили сотрудники таможни, УФСБ и МВД
Бизнесмен из Бурятии стал фигурантом уголовного дела за контрабанду в Китай 1,3 тысячи кубометров пиломатериала стоимостью свыше 6,6 млн руб. Факт контрабанды выявили сотрудники Бурятской таможни, УФСБ и республиканского МВД.
- В ходе расследования было установлено, что бизнесмен заключил контракт с иностранной компанией на поставку пиломатериалов хвойных пород (сосны обыкновенной), но в таможенные органы для декларирования он предоставил недостоверные сведения о происхождении товара. Чтобы придать экспортируемому пиломатериалу законное происхождение и владение, в качестве подтверждающих документов в центр электронного декларирования предоставлялись договоры поставки с недостоверными сведениями о поставщике древесины, который фактически этот товар не поставлял, - сообщили в пресс-службе Бурятской таможни.
Лес вывозили железнодорожными составами через ЖДПП Наушки.
Возбуждено уголовное дело за контрабанду стратегически важных ресурсов в крупном размере (ч. 1 ст. 226.1 УК РФ). Максимальное наказание за преступление - семь лет лишения свободы.
В текущем году это уже 15-е уголовное дело, возбуждённое Бурятской таможней за контрабанду леса.
В Бурятии бизнесмена задержали за контрабанду леса в Китай на 6,6 млн
Происшествия, Фото:
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