23 ноября

22 ноября

Популярное

В Бурятии бизнесмена задержали за контрабанду леса в Китай на 6,6 млн

В Бурятии бизнесмена задержали за контрабанду леса в Китай на 6,6 млн
Происшествия,  Фото:Бурятская таможня
Контрабанду выявили сотрудники таможни, УФСБ и МВД

Бизнесмен из Бурятии стал фигурантом уголовного дела за контрабанду в Китай 1,3 тысячи кубометров пиломатериала стоимостью свыше 6,6 млн руб. Факт контрабанды выявили сотрудники Бурятской таможни, УФСБ и республиканского МВД.

- В ходе расследования было установлено, что бизнесмен заключил контракт с иностранной компанией на поставку пиломатериалов хвойных пород (сосны обыкновенной), но в таможенные органы для декларирования он предоставил недостоверные сведения о происхождении товара. Чтобы придать экспортируемому пиломатериалу законное происхождение и владение, в качестве подтверждающих документов в центр электронного декларирования предоставлялись договоры поставки с недостоверными сведениями о поставщике древесины, который фактически этот товар не поставлял, - сообщили в пресс-службе Бурятской таможни.

Лес вывозили железнодорожными составами через ЖДПП Наушки.

Возбуждено уголовное дело за контрабанду стратегически важных ресурсов в крупном размере (ч. 1 ст. 226.1 УК РФ). Максимальное наказание за преступление - семь лет лишения свободы.

В текущем году это уже 15-е уголовное дело, возбуждённое Бурятской таможней за контрабанду леса.

контрабанда леса

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Бурятии из-за перекала печей происходят пожары
В Бурятии из-за перекала печей происходят пожары
Происшествия, 23.11.2022
Неисправная печь – частая причина пожаров в холода
Осуждённый из Краснодарского края обманывал жителей Бурятии
Осуждённый из Краснодарского края обманывал жителей Бурятии
Происшествия, 23.11.2022
Телефонный мошенник выманил у жителей разных регионов более миллиона рублей            
В Ангарске женщина зарезала собутыльника, спрятав труп в болоте
В Ангарске женщина зарезала собутыльника, спрятав труп в болоте
Происшествия, 23.11.2022
Задержанная была судима 12 раз за имущественные преступления
В Иркутской области будут судить двух молодых закладчиков
В Иркутской области будут судить двух молодых закладчиков
Происшествия, 23.11.2022
У молодых людей нашли почти два килограмма синтетики
В Забайкалье задержали группу вымогателей
В Забайкалье задержали группу вымогателей
Происшествия, 22.11.2022
Вымогатели требовали с избитого парня миллион рублей
Житель Иркутской области пытался ограбить добрую соседку
Житель Иркутской области пытался ограбить добрую соседку
Происшествия, 22.11.2022
Временами сердобольная женщина выручала мужчину в трудных жизненных ситуациях
Улан-удэнец рассказал, как за доброе дело получил разбитый нос
Улан-удэнец рассказал, как за доброе дело получил разбитый нос
Происшествия, 22.11.2022
Шокирующая история поразила жителей столицы Бурятии
В Забайкалье избитая женщина скончалась во сне
В Забайкалье избитая женщина скончалась во сне
Происшествия, 22.11.2022
Ранее её сильно побил пьяный сожитель
В Иркутской области пьяный лихач угнал машину у таксиста
В Иркутской области пьяный лихач угнал машину у таксиста
Происшествия, 22.11.2022
Водитель увидел незнакомого мужчину за рулём своего автомобиля
Житель Бурятии стащил больше 100 тысяч рублей у спящего иркутянина
Житель Бурятии стащил больше 100 тысяч рублей у спящего иркутянина
Происшествия, 22.11.2022
Инцидент произошёл на железнодорожном вокзале
В Бурятии сгорели «Жигули»
В Бурятии сгорели «Жигули»
Происшествия, 22.11.2022
Вероятно, произошло короткое замыкание

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^