Читинца, сбившего насмерть пешехода, отправили в колонию

Автомобилист скрылся с места происшествия и бросил пострадавшего умирать



49-летний житель Читы признан виновным в смертельном ДТП.



Автоавария случилась в декабре 2021 года житель краевого центра, управляя транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, сбил мужчину. Водитель скрылся с места происшествия и не оказал помощь пострадавшему, который от полученных травм скончался на месте.



Суд приговорил водителя к пяти годам шести месяцам колонии-поселении, а также лишил его права управления транспортным средством сроком на два года шесть месяцев.



Кроме того, суд взыскал с подсудимого в пользу супруги погибшего компенсацию морального вреда в сумме 2,5 млн рублей.



Приговор вступил в законную силу, сообщает пресс-служба прокуратуры Забайкальского края.

