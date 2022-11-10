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Читинца, сбившего насмерть пешехода, отправили в колонию

Читинца, сбившего насмерть пешехода, отправили в колонию
Происшествия,  Фото:pixabay.com.
Автомобилист скрылся с места происшествия и бросил пострадавшего умирать

49-летний житель Читы признан виновным в смертельном ДТП.

Автоавария случилась в декабре 2021 года житель краевого центра, управляя транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, сбил мужчину. Водитель скрылся с места происшествия и не оказал помощь пострадавшему, который от полученных травм скончался на месте.

Суд приговорил водителя к пяти годам шести месяцам колонии-поселении, а также лишил его права управления транспортным средством сроком на два года шесть месяцев.

Кроме того, суд взыскал с подсудимого в пользу супруги погибшего компенсацию морального вреда в сумме 2,5 млн рублей.

Приговор вступил в законную силу, сообщает пресс-служба прокуратуры Забайкальского края. 
ДТП.смерть Чита суд приговор

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