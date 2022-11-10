Автомобилист скрылся с места происшествия и бросил пострадавшего умирать
49-летний житель Читы признан виновным в смертельном ДТП.
Автоавария случилась в декабре 2021 года житель краевого центра, управляя транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, сбил мужчину. Водитель скрылся с места происшествия и не оказал помощь пострадавшему, который от полученных травм скончался на месте.
Суд приговорил водителя к пяти годам шести месяцам колонии-поселении, а также лишил его права управления транспортным средством сроком на два года шесть месяцев.
Кроме того, суд взыскал с подсудимого в пользу супруги погибшего компенсацию морального вреда в сумме 2,5 млн рублей.
Приговор вступил в законную силу, сообщает пресс-служба прокуратуры Забайкальского края.
Читинца, сбившего насмерть пешехода, отправили в колонию
Происшествия, Фото:
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