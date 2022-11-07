Молодой человек спрятал свёрток ухищрённым способом
В СИЗО-2 в городе Краснокаменск Забайкальского края пытались пронести наркотики. Это пытался сделать 25-летний обвиняемый, доставленный в учреждение плановым этапом.
Сотрудники отдела режима и надзора при проведении полного личного обыска обнаружили и изъяли у него полимерный свёрток темно-зелёного цвета. Свёрток был спрятан «ухищрённым способом», уточнили в УФСИН.
- Согласно заключению специалиста экспертно-криминалистического центра УМВД России по Забайкальскому краю, изъятое у обвиняемого вещество является наркотическим средством, а именно маслом каннабиса (гашишным маслом). Масса наркотического средства составила более семи граммов, - сообщили в пресс-службе УФСИН по Забайкальскому краю.
Назначена и проводится служебная проверка.
В Забайкалье обвиняемый пытался пронести в СИЗО наркотики
Происшествия, Фото:
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