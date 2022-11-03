Житель Бурятии, оправданный по делу об убийстве, отсудил компенсацию у Минфина

Правда, суд присудил ему сумму в 40 раз меньше требуемой



В Бурятии районный суд удовлетворил иск местного жителя к Минфину России. Мужчине присудили 50 тысяч рублей компенсации морального вреда за незаконное уголовное преследование. При этом просил житель республики сумму в 40 раз большую – два миллиона рублей.



Житель Тарбагатайского района проходил подозреваемым, а после обвиняемым по уголовному делу об убийстве односельчанина. Произошёл классический сценарий бытового убийства «пьянка – драка – нож – труп».



Задержанный по подозрению в убийстве мужчина больше трёх месяцев находился под следствием. Арестовывать его тогда не стали, ограничившись подпиской о невыезде. А вскоре уголовное дело ушло в суд, который состоялся с участием коллегии присяжных заседателей.



Присяжные в итоге оправдали обвиняемого. На основании их вердикта суд вынес оправдательный приговор, и за сельчанином было признано право на реабилитацию.



Невиновный мужчина решил не останавливаться и бороться за денежную компенсацию. Он подал иск и потребовал от государства два миллиона рублей за причинённые моральные страдания. Так, мужчина пожаловался, что из-за подписки о невыезде не мог передвигаться по стране и миру. Кроме того, он рассказал, что с ним перестали общаться даже близкие родственники, которые поверили, что он убил человека, а что уж говорить о соседях.



«Отвернулись друзья, перестали здороваться знакомые и соседи, земляки, поскольку с погибшим они были из одной деревни, у них было много общих знакомых. Все они выражали осуждение и презрение, резко ухудшилось отношение также к членам его семьи. Б. переживал, испытывал чувство страха за себя и свою семью. В течение более чем года он находился в состоянии постоянного нервного напряжения. Несмотря на все доводы стороны защиты и исчерпывающий сбор доказательств, уголовное дело было направлено в суд. Из-за этого перестал верить в законность, правосудие и справедливость в жизни», - говорится в судебных материалах.



Крупные компенсации (а на такую мужчина и рассчитывал) в отношении незаконно обвинённых в преступлениях уже бывали. Так, пару лет назад сообщалось о жителе Санкт-Петербурга, который подвергся незаконному уголовному преследованию и отсудил у Минфина три миллиона рублей. В 2021 году житель Тульской области получил по суду 900 тысяч рублей. В этом году жительница Пензенской области добилась миллиона рублей.



Впрочем, жителю Бурятии повторить эти истории не удалось, его компенсация оказалась в разы скромнее. Суд изучил срок уголовного преследования, интенсивность следственных действий, продолжительность рассмотрения дела и другие объективные факторы.



«Исходя из принципов разумности и справедливости, учитывая обстоятельства дела, суд считает возможным снизить размер компенсации морального вреда, заявленной истцом и взыскать в счёт компенсации морального вреда 50 тысяч рублей», - говорится в решении.

