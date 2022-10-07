На пожаре в пятиэтажке в Улан-Удэ пострадал мужчина

Происшествия, Фото: ГУ МЧС по Бурятии

Пострадавшего эвакуировали на улицу очевидцы



Днём 6 октября на первом этаже пятиэтажного дома по улице Геологической в Октябрьском районе Улан-Удэ произошёл пожар. Ожоги верхних дыхательных путей получил мужчина, который был эвакуирован на улицу очевидцами и передан врачам скорой медицинской помощи. Звеньями газодымозащитной службы по лестничному маршу эвакуировано с верхних этажей четыре человека.



Очаг ликвидирован на площади 10 квадратных метров.



Несколькими часами ранее произошло ещё одно возгорание в многоквартирном доме по улице Моховая в Улан-Удэ. Самостоятельно до прибытия пожарно-спасательных подразделений эвакуировались 16 человек.



- Загорание началось с электрического автомата защиты в подвале дома. Далее по технологическому отверстию пламя перешло в квартиру первого этажа, - сообщил старший инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы Улан-Удэ Главного управления МЧС России по Бурятии Никита Юкало.



В результате пожара повреждено напольное покрытие в квартире на площади один квадратный метр, уничтожен электрический автомат защиты.



В обоих случаях причиной пожара послужил аварийный режим работы электрооборудования, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Бурятии.

