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Читинец прятал коноплю в бане и курятнике

Читинец прятал коноплю в бане и курятнике
Происшествия,  Фото:УМВД по Забайкальскому краю
Коноплю изъяли полицейские

Сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков в садовом товариществе в Чите нашли у местного жителя коноплю.

- Полицейские обнаружили и изъяли несколько килограммов растительной массы с характерным запахом конопли. 39-летний гражданин разложил её для просушки на полу в бане и курятнике. По результатам проведенной экспертизы установлено, что общий вес марихуаны – 892 грамма, - сообщили в пресс-службе УМВД по Забайкальскому краю.

Ранее мужчина не был судим. Теперь же на него возбудили уголовное дело по статье «Незаконные приобретение, хранение наркотических средств в крупном размере». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.
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