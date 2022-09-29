Читинец прятал коноплю в бане и курятнике

Происшествия, Фото: УМВД по Забайкальскому краю

Коноплю изъяли полицейские



Сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков в садовом товариществе в Чите нашли у местного жителя коноплю.



- Полицейские обнаружили и изъяли несколько килограммов растительной массы с характерным запахом конопли. 39-летний гражданин разложил её для просушки на полу в бане и курятнике. По результатам проведенной экспертизы установлено, что общий вес марихуаны – 892 грамма, - сообщили в пресс-службе УМВД по Забайкальскому краю.



Ранее мужчина не был судим. Теперь же на него возбудили уголовное дело по статье «Незаконные приобретение, хранение наркотических средств в крупном размере». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

