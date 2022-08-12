Улан-удэнка наживалась на доверчивых горожанах

Женщина обманывала пользователей Сети



35-летняя жительница Улан-Удэ признана виновной в мошенничестве и краже.



В суде установлено, что в мае 2021 года улан-удэнка разместила на сайте «Циан» объявление о сдаче квартиры, при этом сдавать она её не собиралась. Введя в заблуждение двух откликнувшихся горожан, она убедила их внести плату за аренду квартиры в сумме 19 тысяч рублей, обещая заключить договор. В последующем на звонки обманутых лиц женщина не отвечала, деньги украла.



Кроме того, в ноябре прошлого года афериста, решив якобы купить мобильный телефон у мужчины, для перевода оплаты попросила у него номер банковской карты и поступивший на телефон пин-код. Обманом она осуществила вход в онлайн-банк потерпевшего и украла 2,5 тысячи рублей, переведя их на счёт своей матери.



- Октябрьский районный суд Улан-Удэ назначил виновной наказание в виде лишения свободы сроком 2 года 6 месяцев с отбыванием в исправительной колонии общего режима, - сообщает пресс-служба прокуратуры Бурятии.



Судом удовлетворены исковые требования потерпевших о взыскании с осуждённой 21,5 тысяч рублей.



Приговор не вступил в законную силу.

