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Улан-удэнка наживалась на доверчивых горожанах

Улан-удэнка наживалась на доверчивых горожанах
Происшествия,  Фото:pexels.com
Женщина обманывала пользователей Сети

35-летняя жительница Улан-Удэ признана виновной в мошенничестве и краже.

В суде установлено, что в мае 2021 года улан-удэнка разместила на сайте «Циан» объявление о сдаче квартиры, при этом сдавать она её не собиралась. Введя в заблуждение двух откликнувшихся горожан, она убедила их внести плату за аренду квартиры в сумме 19 тысяч рублей, обещая заключить договор. В последующем на звонки обманутых лиц женщина не отвечала, деньги украла.

Кроме того, в ноябре прошлого года афериста, решив якобы купить мобильный телефон у мужчины, для перевода оплаты попросила у него номер банковской карты и поступивший на телефон пин-код. Обманом она осуществила вход в онлайн-банк потерпевшего и украла 2,5 тысячи рублей, переведя их на счёт своей матери.

- Октябрьский районный суд Улан-Удэ назначил виновной наказание в виде лишения свободы сроком 2 года 6 месяцев с отбыванием в исправительной колонии общего режима, - сообщает пресс-служба прокуратуры Бурятии.

Судом удовлетворены исковые требования потерпевших о взыскании с осуждённой 21,5 тысяч рублей.

Приговор не вступил в законную силу.
прокуратура суд мошенничество

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