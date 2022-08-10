В Бурятии у матери погибшего военного выманили 7 миллионов

«Аферисты и мошенники совести не имеют!» - предупреждают всех жителей, чьи родные участвуют в спецоперации



В Бурятии произошёл вопиющий случай обмана матери погибшего в ходе спецоперации военнослужащего. Предупреждение ко всем другим близким военных появилось в телеграм-канале «V помощь Zемлякам03».



- На одну из матерей, которая потеряла сына в специальной военной операции, вышли мошенники, которые, судя по характерному акценту, являются гражданами Украины. Но этот акцент не возбудил у нее опасения, потому что они предложили помощь от «государства» и в буквальном смысле окутали мать тёплыми словами, обещаниями помощи и поддержки, тем самым вошли в полное доверие, - рассказали активисты.



Мошенники обещали помочь в покупке квартиры и машины. В итоге женщина перевела на счета аферистов выплату за погибшего сына – 7 миллионов рублей. После чего мошенники перестали выходить на связь.



Узнав об инциденте, представительница канала «V помощь Zемлякам03» обратилась за помощью к волонтёрам. Информация была передана в правоохранительные органы.



- Будьте осторожны! Аферисты и мошенники совести не имеют! – предупреждают всех родственников участников спецоперации.



