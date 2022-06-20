В Иркутской области иностранца оштрафовали за попытку взятки

Инцидент произошёл в поезде «Чита – Москва»



В Иркутской области 35-летний житель иностранного государства признан виновным в покушении на мелкое взяточничество, сообщает пресс-служба Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте.



Всё произошло в январе в пассажирском поезде сообщением «Чита-Москва». На станции Черемхово иностранец предложил транспортному полицейскому взятку меньше десяти тысяч рублей, чтобы на него не составляли протокол о нарушении режима пребывания в России.



Суд назначил мужчине штраф в размере 20 тысяч рублей.

