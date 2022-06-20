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В Иркутской области иностранца оштрафовали за попытку взятки

В Иркутской области иностранца оштрафовали за попытку взятки
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Инцидент произошёл в поезде «Чита – Москва»

В Иркутской области 35-летний житель иностранного государства признан виновным в покушении на мелкое взяточничество, сообщает пресс-служба Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте.

Всё произошло в январе в пассажирском поезде сообщением «Чита-Москва». На станции Черемхово иностранец предложил транспортному полицейскому взятку меньше десяти тысяч рублей, чтобы на него не составляли протокол о нарушении режима пребывания в России.

Суд назначил мужчине штраф в размере 20 тысяч рублей. 
покушение на дачу взятки должностному лицу

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