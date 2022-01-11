В пяти районах Бурятии едва не подтопило 30 участков

Происшествия, Фото: из архива ГУ МЧС по Бурятии

Угрозу оперативно устранили



В декабре-январе в Бурятии от выхода наледных вод пострадали населённые пункты в Баргузинском Тункинском, Джидинском, Прибайкальском и Селенгинском районах. Там возникла угроза подтопления 30-ти придомовых территорий, сообщило республиканское агентство ГО и ЧС.



Высота наледи на подтопленных участках составила около 20-30 см. Были организованы работы по отводу наледи от жилых домов, проводились работы по отсыпке гравием и шлаком, оборудованию каналов для отвода воды, по пропиливанию траншей и лунок для снижения давления в реках. Помимо этого, расчищали каналы и отсыпали проблемные участки.



По состоянию на 11 января наледная обстановка стабильная, проезд осуществляется для всех видов транспорта. Угрозы жилым домам нет. Работы по обустройству отводных каналов продолжаются. Ведётся мониторинг обстановки.

