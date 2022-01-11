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В пяти районах Бурятии едва не подтопило 30 участков

В пяти районах Бурятии едва не подтопило 30 участков
Происшествия,  Фото:из архива ГУ МЧС по Бурятии
Угрозу оперативно устранили

В декабре-январе в Бурятии от выхода наледных вод пострадали населённые пункты в Баргузинском Тункинском, Джидинском, Прибайкальском и Селенгинском районах. Там возникла угроза подтопления 30-ти придомовых территорий, сообщило республиканское агентство ГО и ЧС.

Высота наледи на подтопленных участках составила около 20-30 см. Были организованы работы по отводу наледи от жилых домов, проводились работы по отсыпке гравием и шлаком, оборудованию каналов для отвода воды, по пропиливанию траншей и лунок для снижения давления в реках. Помимо этого, расчищали каналы и отсыпали проблемные участки.

По состоянию на 11 января наледная обстановка стабильная, проезд осуществляется для всех видов транспорта. Угрозы жилым домам нет. Работы по обустройству отводных каналов продолжаются. Ведётся мониторинг обстановки.
подтопление

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