Угрозу оперативно устранили
В декабре-январе в Бурятии от выхода наледных вод пострадали населённые пункты в Баргузинском Тункинском, Джидинском, Прибайкальском и Селенгинском районах. Там возникла угроза подтопления 30-ти придомовых территорий, сообщило республиканское агентство ГО и ЧС.
Высота наледи на подтопленных участках составила около 20-30 см. Были организованы работы по отводу наледи от жилых домов, проводились работы по отсыпке гравием и шлаком, оборудованию каналов для отвода воды, по пропиливанию траншей и лунок для снижения давления в реках. Помимо этого, расчищали каналы и отсыпали проблемные участки.
По состоянию на 11 января наледная обстановка стабильная, проезд осуществляется для всех видов транспорта. Угрозы жилым домам нет. Работы по обустройству отводных каналов продолжаются. Ведётся мониторинг обстановки.
В пяти районах Бурятии едва не подтопило 30 участков
Происшествия, Фото:
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