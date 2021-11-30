В Бурятии ищут неизвестного, предлагающего девочкам «заработать»

В произошедшем разбирается полиция



Жителей города Северобайкальск сильно встревожил неизвестный молодой человек, который предлагал третьекласснице «заработать деньги». Предупреждение о нём рассылают в местных чатах.



По словам отца ребёнка, неизвестный молодой человек схватил его дочь за руку, когда она шла в первом часу дня в школу. Он предложил третьекласснице заработать деньги, но не рассказал, как именно. Лишь сказал, что будет ждать девочку после учёбы за школой.



Девочка рассказала о произошедшем своему папе. Вечером отец пришёл за дочерью, и она показала на парня, который, действительно, стоял у школы. Мужчина бросился в погоню за незнакомцем, но догнать не смог.



Отец девочки заявил в полицию о происшествии.



Обеспокоенные северобайкальцы поинтересовались у администратора группы «Северобайкальск-инфо.24/7», как продвигаются поиски молодого человека. Ситуацию прокомментировал начальник МО МВД России «Северобайкальский» Григорий Никитеев. Он пояснил, что по данному факту проводится проверка.



- В дежурную часть МО МВД поступило сообщение о том что молодой человек возле 11-й школы предлагает детям работу за 2 000 рублей По данному факту проводится проверка, устанавливается личность молодого человека, - сообщил начальник отдела МВД.

