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В Бурятии ищут неизвестного, предлагающего девочкам «заработать»

В Бурятии ищут неизвестного, предлагающего девочкам «заработать»
Происшествия, 
В произошедшем разбирается полиция

Жителей города Северобайкальск сильно встревожил неизвестный молодой человек, который предлагал третьекласснице «заработать деньги». Предупреждение о нём рассылают в местных чатах.

По словам отца ребёнка, неизвестный молодой человек схватил его дочь за руку, когда она шла в первом часу дня в школу. Он предложил третьекласснице заработать деньги, но не рассказал, как именно. Лишь сказал, что будет ждать девочку после учёбы за школой.

Девочка рассказала о произошедшем своему папе. Вечером отец пришёл за дочерью, и она показала на парня, который, действительно, стоял у школы. Мужчина бросился в погоню за незнакомцем, но догнать не смог.

Отец девочки заявил в полицию о происшествии.

Обеспокоенные северобайкальцы поинтересовались у администратора группы «Северобайкальск-инфо.24/7», как продвигаются поиски молодого человека. Ситуацию прокомментировал начальник МО МВД России «Северобайкальский» Григорий Никитеев. Он пояснил, что по данному факту проводится проверка.

- В дежурную часть МО МВД поступило сообщение о том что молодой человек возле 11-й школы предлагает детям работу за 2 000 рублей По данному факту проводится проверка, устанавливается личность молодого человека, - сообщил начальник отдела МВД.
полиция

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