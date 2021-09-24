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Житель Бурятии обокрал лесозаготовительную базу, чтобы купить алкоголь

Житель Бурятии обокрал лесозаготовительную базу, чтобы купить алкоголь
Происшествия,  Фото:pexels.com
Украденное мужчина продал знакомому

В отдел полиции в Муйском районе Бурятии обратился 36-летний местный житель, который сообщил о краже из гаража на лесозаготовительной базе. Вор украл три углошлифовальных машинки и набор для резки резьбы. Общий ущерб составил 20 тысяч рублей, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.

Сотрудники уголовного розыска задержали 44-летнего неработающего, ранее привлекавшегося к уголовной ответственности жителя Таксимо.

Выяснилось, что мужчина выпивал в гараже вместе с работником базы, который вскоре уснул. Его собутыльник решил продолжить распитие спиртного, но денег на покупку очередной порции алкоголя не было. Тогда он украл инструменты. Их мужчина продал знакомому, на вырученные деньги приобрел спиртное и сигареты.

Часть инструментов изъята.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.


кража

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