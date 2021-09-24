Украденное мужчина продал знакомому
В отдел полиции в Муйском районе Бурятии обратился 36-летний местный житель, который сообщил о краже из гаража на лесозаготовительной базе. Вор украл три углошлифовальных машинки и набор для резки резьбы. Общий ущерб составил 20 тысяч рублей, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.
Сотрудники уголовного розыска задержали 44-летнего неработающего, ранее привлекавшегося к уголовной ответственности жителя Таксимо.
Выяснилось, что мужчина выпивал в гараже вместе с работником базы, который вскоре уснул. Его собутыльник решил продолжить распитие спиртного, но денег на покупку очередной порции алкоголя не было. Тогда он украл инструменты. Их мужчина продал знакомому, на вырученные деньги приобрел спиртное и сигареты.
Часть инструментов изъята.
Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
Житель Бурятии обокрал лесозаготовительную базу, чтобы купить алкоголь
Происшествия, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Украденное мужчина продал знакомому
Мужчина украл более 800 тысяч
Женщину на семь лет лишили свободы
Парень забрал выручку и телефон продавца
Мужчина признался в совершении преступления и исчез
Мужчина после ночёвки прихватывал за собой технику
Ущерб составил 10 тысяч рублей
Материалы уголовного дела содержатся в более чем 150 томах
Виновник аварии так торопился скрыться, что потерял ценную улику
Браконьеры убили косулю, ослепив её
Лес незаконно вывозили в Китай
Пострадавший несколько дней находился в больнице
Мошенницу бурятские полицейские разыскали в Забайкальском крае
Александр Бастрыкин поставил на контроль ход доследственной проверки
Сосед потерпевшего вовремя нагрянул к нему в дом