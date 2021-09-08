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В Бурятии на трассе насмерть сбили медведя

В Бурятии на трассе насмерть сбили медведя
Происшествия,  Фото:ves_ulan_ude_
Водителю было больше жалко машину, чем медведя

В Бурятии вблизи села Максимиха Баргузинского района сбили медведя. Фотография сбитого автомобилем животного появилась в паблике ves_ulan_ude.

- Максимиха. Будьте осторожны на дорогах. Незаметно из-за кустов выбежал медведь! Такого мы точно не ожидали. Лошади! Коровы! Но чтоб медведь!!! Так что, двигайтесь по трассе медленно! А лучше вообще оставайтесь дома! Наша машина в хлам! Урок на всю жизнь, - рассказал подписчик в социальной сети.

Снимок был размещён чуть более часа назад. И под постом уже появилось больше 160 комментариев от жителей республики, большинство жалеют медведя:

«Байкальская дорога рядом с тайгой, это естественное обитание животных, по берегу Байкала много медведей, надо быть аккуратнее водителям. И, конечно, не «лететь», как-то часто человек и животный мир пересекаться стали, не в пользу зверя. Мне тоже жаль загубленную, пускай и медвежью жизнь»
«Это с какой скоростью надо лететь, чтобы медведя не заметить и сбить? Всё угробили в лесах, они бедные идут к людям, находят смерть»
«Все такие любители природы... А люди остались без машины. Я, например, за свою 3 года кредит плачу, и ещё год буду. Мне бы никакого мишку не жалко было, вот честное слово!»
«Некоторые гоняют как в последний раз. А если был бы человек? По-другому бы писали. Медведь - хозяин тайги, живое существо, такое же, как человек. Поэтому машину не жалко совсем!»
«Зачем так летать и сбивать мишек»
«Ваша машина в хлам, а ничего, что животное погибло?! Господи, до чего человек стал чёрствым, циничным, жестоким, эгоистичным»
«Я в шоке от комментариев, шиза совсем зашкалила, медведь - это дикое животное, конечно, жалко его, но он далеко небедный, посмотрела бы я, как рядом вы его посюсюкаете, сразу скальп снимет, насмотрелись мультфильмов про Машу и медведя»
«Убили бедного медведя»

медведь

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