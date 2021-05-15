Мужчина убил собутыльника из мести
В Иркутской области завершено расследование уголовного дела в отношении 35-летнего жителя города Бодайбо, обвиняемого в убийстве.
По версии следствия, в начале декабря 2020 года двое мужчин распивали спиртные напитки в частном доме Бодайбо. Один из них решил убить второго из мести за своего родственника.
- У обвиняемого возник умысел на убийство знакомого из мести за то, что в 2019 году он обратился в полицию с заявлением о причинении ему телесных повреждений братом обвиняемого. В результате родственник был осужден к трём годам лишения свободы, - пояснили в следственном управлении.
Мужчина, вооружившись топором, нанёс потерпевшему обухом несколько ударов, после чего продолжил наносить ножевые ранения. 43-летнего потерпевший умер на месте.
После убийца перенёс тело в подвал дома, где инсценировал самоубийство.
В кратчайший срок преступление было раскрыто, подозреваемый был задержан сотрудниками полиции и арестован судом по ходатайству следствия.
В настоящее время уголовное дело находится на рассмотрении в Бодайбинском городском суде, сообщили в СУ СК РФ по Иркутской области.
Житель Иркутской области убил мужчину ножом и топором
Происшествия, Фото:
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