В Иркутской области погиб мотоциклист

Байк молодого человека опрокинулся



В Куйтунском районе Иркутской области в ДТП погиб 24-летний мотоциклист.



По предварительным данным, вчера около 20:00 часов водитель мотоцикла «Райсер», двигаясь по автомобильной дороге Куйтун-Уян-Новая Када в направлении села Уян, на 34 километре допустил опрокидывание транспортного средства. В результате аварии мотоциклист скончался на месте до приезда скорой медицинской помощи.



Полицейскими установлено, что водитель мотоцикла управлял транспортным средством без мотошлема, а также не имея водительского удостоверения.



Обстоятельства и причины произошедшего выясняются, сообщили в ГИБДД по Иркутской области.

