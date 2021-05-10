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В Иркутской области погиб мотоциклист

В Иркутской области погиб мотоциклист
Происшествия,  Фото:gibdd.38
Байк молодого человека опрокинулся

В Куйтунском районе Иркутской области в ДТП погиб 24-летний мотоциклист.

По предварительным данным, вчера около 20:00 часов водитель мотоцикла «Райсер», двигаясь по автомобильной дороге Куйтун-Уян-Новая Када в направлении села Уян, на 34 километре допустил опрокидывание транспортного средства. В результате аварии мотоциклист скончался на месте до приезда скорой медицинской помощи.

Полицейскими установлено, что водитель мотоцикла управлял транспортным средством без мотошлема, а также не имея водительского удостоверения.

Обстоятельства и причины произошедшего выясняются, сообщили в ГИБДД по Иркутской области. 
ДТП.смерть Иркутская область
 
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