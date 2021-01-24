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В Бурятии на пожаре спасли пенсионерку

В Бурятии на пожаре спасли пенсионерку
Происшествия,  Фото:республиканское агентство ГО и ЧС
Горел купеческий дом в Кяхте

Вчера, 23 января, в Кяхте произошёл пожар в жилом двухквартирном доме. Обнаружив задымление на веранде, пожилая женщина позвонила сыну, бывшему работнику пожарной охраны.

До прибытия пожарных сыном и внуком пенсионерки через окно - путь через дверь был отрезан огнём - 89-летняя женщина была спасена.

- На момент прибытия пожарных горела веранда и кровля дома. К тушению возгорания были привлечены огнеборцы 22-го Кяхтинского отряда ГПС РБ и гарнизонной военной пожарной команды №26. В условиях сильной задымленности в течение 40 минут работало звено газодымозащитной службы пожарной части №33, - сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.

В результате пожара огнем уничтожены веранда и кровля дома на общей площади 100 кв. м. Спасены основные конструкции жилого строения: сообщается, что это купеческий дом, по приблизительной оценке ему около 150 лет. 

Предположительно, причиной пожара могло послужить короткое замыкание электропроводки на веранде дома.




пожар
 
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