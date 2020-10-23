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В Иркутской области грифом от гитары разгромили Аллею почёта

В Иркутской области грифом от гитары разгромили Аллею почёта
Происшествия,  Фото:gorodtaishet.ru
Вандала задержал сторож

Сегодня ночью у администрации города Тайшет Иркутской области разгромили Аллею почёта. Молодой человек за минуту дубинкой, предположительно грифом от гитары, разнёс Аллею почёта.

Пострадали три стенда из четырёх. Происходящее зафиксировали камеры видеонаблюдения. На них видно, как молодой человек подошёл к одной из лавочек на сквере и, видимо, собравшись с мыслями и силами, резко двинулся к Аллее и начал крушить её.

- Это случилось в 00:40 минут, уже через полторы минуты сторож, услышав громкие звуки и увидев, что происходит, выбежал на территорию и скрутил дебошира. На помощь подоспели мимо проходящий мужчина и местные жильцы, - сообщили в администрации Тайшета.

На место происшествия очевидцы вызвали полицию, преступника задержали. Им оказался 22-летний молодой человек.
вандализм
 
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