Очевидцы сообщают о пострадавшей в результате аварии пассажирке автобуса
Сегодня по улице Ключевской произошло ДТП: столкнулись маршрутный автобус № 57 и машина «Лексус».
- В 11 часов 30-летняя женщина, пересекая проезжую часть с поворотом налево – уходя в дворовые территории, предварительно не предоставила преимущества водителю автобуса «Газель Некст». Сейчас на месте работают сотрудники полиции, - сообщили «Байкал-Daily» в УГИБДД по Бурятии.
Свидетели происшествия отметили, что в результате аварии пострадала пассажирка автобуса.
В Улан-Удэ столкнулись автобус и «Лексус»
Происшествия, Фото:
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