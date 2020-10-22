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В Улан-Удэ столкнулись автобус и «Лексус»

В Улан-Удэ столкнулись автобус и «Лексус»
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Очевидцы сообщают о пострадавшей в результате аварии пассажирке автобуса

Сегодня по улице Ключевской произошло ДТП: столкнулись маршрутный автобус № 57 и машина «Лексус».

- В 11 часов 30-летняя женщина, пересекая проезжую часть с поворотом налево – уходя в дворовые территории, предварительно не предоставила преимущества водителю автобуса «Газель Некст». Сейчас на месте работают сотрудники полиции, - сообщили «Байкал-Daily» в УГИБДД по Бурятии.

Свидетели происшествия отметили, что в результате аварии пострадала пассажирка автобуса.

ДТП
 
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