В Улан-Удэ столкнулись автобус и «Лексус»

Происшествия, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

Очевидцы сообщают о пострадавшей в результате аварии пассажирке автобуса



Сегодня по улице Ключевской произошло ДТП: столкнулись маршрутный автобус № 57 и машина «Лексус».



- В 11 часов 30-летняя женщина, пересекая проезжую часть с поворотом налево – уходя в дворовые территории, предварительно не предоставила преимущества водителю автобуса «Газель Некст». Сейчас на месте работают сотрудники полиции, - сообщили «Байкал-Daily» в УГИБДД по Бурятии.



Свидетели происшествия отметили, что в результате аварии пострадала пассажирка автобуса.



