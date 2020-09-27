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Из-за электропроводки в Бурятии горел гараж

Из-за электропроводки в Бурятии горел гараж
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Пожар случился в Новой Бряни

Накануне, 26 сентября, в посёлке Новая Брянь Заиграевского района загорелся гараж. На место выехали огнеборцы пожарной части №74 17-ого Заиграевского отряда Государственной противопожарной службы Бурятии.

На момент прибытия пожарных горела крыша и гараж изнутри. Машины в гараже не было. Пожарные оперативно ликвидировали распространение огня.

Причиной воспламенения, предположительно, послужила неисправность электропроводки, сообщили в Республиканском агентстве ГО и ЧС.
пожар
 
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