Из-за электропроводки в Бурятии горел гараж

Пожар случился в Новой Бряни
Накануне, 26 сентября, в посёлке Новая Брянь Заиграевского района загорелся гараж. На место выехали огнеборцы пожарной части №74 17-ого Заиграевского отряда Государственной противопожарной службы Бурятии.
На момент прибытия пожарных горела крыша и гараж изнутри. Машины в гараже не было. Пожарные оперативно ликвидировали распространение огня.
Причиной воспламенения, предположительно, послужила неисправность электропроводки, сообщили в Республиканском агентстве ГО и ЧС.
Пожар случился в Новой Бряни
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