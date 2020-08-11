Улан-удэнец почти месяц назад вышел из дома и пропал

В Бурятии полицейские разыскивают 41-летнего Аркадия Хормонова. Мужчина 19 июля ушёл из дома в 123 микрорайоне Улан-Удэ и до настоящего времени не вернулся.
Предположительно, он мог поехать на попутных автомобилях в посёлок Усть-Джилинда Баунтовского эвенкийского района, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.
Приметы: азиатской внешности, рост около 170 см, на вид около 40 лет, среднего тело сложения, волосы темные, глаза карие.
Был одет: камуфлированный костюм, кроссовки черного цвета.
При наличии какой-либо информации о пропавшем, либо его местонахождении полиция просит незамедлительно сообщить по телефонам: или 8-924-555-97-55, 8-902-532-89-58, 8-964-406-96-02, 8-924-011-13-11, 8(3012)43-02 или 102 (112).
Как сообщал «Байкал-Daily», в июле в Бурятии нашёлся пропавший 39-летний мужчина. Он устроился работать на продовольственную базу в Улан-Удэ.