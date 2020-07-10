Мужчина работает там грузчиком
В Бурятии найден объявленный в розыск 39-летний житель Иволгинского района Эрдэм М. Его нашли благодаря ориентировке, размещённой в Интернете, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.
Полицейским позвонила девушка, которая сообщила, что видела похожего мужчину на продовольственной базе Улан-Удэ. Мужчина работает там грузчиком.
Полицейский оперативно выехали на указанный адрес, сведения подтвердились. О том, что пропавший нашёлся, незамедлительно сообщили родственникам.
- С ним всё в порядке,- отмечают в министерстве внутренних дел.
Пропавший мужчина нашёлся на продовольственной базе в Улан-Удэ
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