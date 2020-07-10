Пропавший мужчина нашёлся на продовольственной базе в Улан-Удэ

Мужчина работает там грузчиком



В Бурятии найден объявленный в розыск 39-летний житель Иволгинского района Эрдэм М. Его нашли благодаря ориентировке, размещённой в Интернете, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.



Полицейским позвонила девушка, которая сообщила, что видела похожего мужчину на продовольственной базе Улан-Удэ. Мужчина работает там грузчиком.



Полицейский оперативно выехали на указанный адрес, сведения подтвердились. О том, что пропавший нашёлся, незамедлительно сообщили родственникам.



- С ним всё в порядке,- отмечают в министерстве внутренних дел.







