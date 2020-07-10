 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

10 Июля

09 Июля

Популярное

Пропавший мужчина нашёлся на продовольственной базе в Улан-Удэ

Пропавший мужчина нашёлся на продовольственной базе в Улан-Удэ
Происшествия, 
Мужчина работает там грузчиком

В Бурятии найден объявленный в розыск 39-летний житель Иволгинского района Эрдэм М. Его нашли благодаря ориентировке, размещённой в Интернете, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.

Полицейским позвонила девушка, которая сообщила, что видела похожего мужчину на продовольственной базе Улан-Удэ. Мужчина работает там грузчиком.

Полицейский оперативно выехали на указанный адрес, сведения подтвердились. О том, что пропавший нашёлся, незамедлительно сообщили родственникам.

- С ним всё в порядке,- отмечают в министерстве внутренних дел.



пропавшие без вести
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Улан-Удэ четверо детей пострадали на пожаре
В Улан-Удэ четверо детей пострадали на пожаре
Происшествия, 10.07.2020
По предварительным данным, один из пострадавших детей находится в реанимации
Житель Бурятии спрятал марихуану во дворе и в огороде
Житель Бурятии спрятал марихуану во дворе и в огороде
Происшествия, 10.07.2020
У мужчины изъяли около 800 граммов наркотика
Делом о насилии над подростком в Улан-Удэ занялись самые опытные следователи
Делом о насилии над подростком в Улан-Удэ занялись самые опытные следователи
Происшествия, 10.07.2020
В Улан-Удэ из-за неслыханного случая насилия в отделе полиции прилетели сотрудники МВД России
В Иркутской области турист угрожал инспектору нацпарка гранатой
В Иркутской области турист угрожал инспектору нацпарка гранатой
Происшествия, 10.07.2020
После задержания оперативники изъяли у него ещё несколько единиц оружия
В Иркутской области выявили 145 нелегальных пляжей
В Иркутской области выявили 145 нелегальных пляжей
Происшествия, 10.07.2020
Желающие освежиться в летний зной игнорируют специальные знаки
В центре Улан-Удэ тротуар завалило брёвнами из лесовоза
В центре Улан-Удэ тротуар завалило брёвнами из лесовоза
Происшествия, 10.07.2020
Брёвна рассыпались после того, как опрокинулся прицеп
Забайкалец продавал несуществующую клубнику, бассейны и животных
Происшествия, 10.07.2020
Предварительный ущерб оценивается в 200 тысяч рублей
В Бурятии из лесного пожара спасли оленёнка
В Бурятии из лесного пожара спасли оленёнка
Происшествия, 10.07.2020
Испуганный малыш метался в дыму один, без матери. ВИДЕО
Улан-удэнец совершил грабёж в ломбарде
Улан-удэнец совершил грабёж в ломбарде
Происшествия, 10.07.2020
Мужчину не устроила цена в ломбарде, и он тут же совершил преступление
В Бурятии коронавирус подтвердили ещё у 43 человек
В Бурятии коронавирус подтвердили ещё у 43 человек
Происшествия, 10.07.2020
Круг контактных лиц превышает 850 человек
В Бурятии пациенты с коронавирусом умирают третий день подряд
В Бурятии пациенты с коронавирусом умирают третий день подряд
Происшествия, 10.07.2020
Зафиксирована 27-я смерть среди пациентов с COVID-19

Позитив

Профилактика

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^