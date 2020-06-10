Им удалось выкопать 200 килограмм корня растения
Государственные инспекторы и сотрудники полиции выявили факты выкапывание краснокнижной «Сапожниковии растопыренной» в заказнике «Семеновский» Балейского района, сообщает пресс-служба министерства природных ресурсов Забайкальского края.
- При проведении рейдового мероприятия на территории заказника «Семеновский» выявлены нарушения природоохранного законодательства - выкапывание краснокнижного растения «Сапожниковия растопыренная». Сотрудниками полиции составлены протоколы об административных правонарушениях и изъято 200 килограмм корня растения, - рассказал директор ГКУ «Дирекция особо охраняемых природных территорий Забайкальского края» Александр Бузинов.
Заготовка корня сапожниковии растопыренной в Забайкальском крае вызвала широкий общественный резонанс, о чём свидетельствуют участившиеся случаи обращения граждан в органы власти. В 2018 году растение было внесено в Красную книгу Забайкальского края. Растение используется в восточной медицине и особенно популярно в Китае, куда его активно вывозили в последние годы. Всё это привело к тому, что ресурсы сапожниковии в Забайкалье едва не были подорваны.
В Забайкалье поймали сборщиков краснокнижной сапожниковии
Происшествия, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Подросток пропал из поля зрения родителей на несколько минут
Дело расследовало УФСБ
Таковы данные с начала 2020 года
Им удалось выкопать 200 килограмм корня растения
Она сложила всё в пакет и прошла мимо кассы
Ущерб оценён более чем в 100 тысяч рублей
Нарушителям грозят штрафы
Пожар возник из-за неосторожного обращения с огнём
Пожарные спасли пять человек
Расстрел камер фотофиксации нарушений вызвал рост ДТП
Карту стащили молодой человек и женщина
Газовый баллон взорвался во время пожара в жилом доме
Парковочные столбики на пружине установили совсем недавно
Пожарные нашли тело на лестнице
За сутки в Бурятии прибавилось более 60 заражённых