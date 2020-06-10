В Забайкалье поймали сборщиков краснокнижной сапожниковии

Происшествия, Фото: минприроды Забайкальского края

Им удалось выкопать 200 килограмм корня растения



Государственные инспекторы и сотрудники полиции выявили факты выкапывание краснокнижной «Сапожниковии растопыренной» в заказнике «Семеновский» Балейского района, сообщает пресс-служба министерства природных ресурсов Забайкальского края.



- При проведении рейдового мероприятия на территории заказника «Семеновский» выявлены нарушения природоохранного законодательства - выкапывание краснокнижного растения «Сапожниковия растопыренная». Сотрудниками полиции составлены протоколы об административных правонарушениях и изъято 200 килограмм корня растения, - рассказал директор ГКУ «Дирекция особо охраняемых природных территорий Забайкальского края» Александр Бузинов.



Заготовка корня сапожниковии растопыренной в Забайкальском крае вызвала широкий общественный резонанс, о чём свидетельствуют участившиеся случаи обращения граждан в органы власти. В 2018 году растение было внесено в Красную книгу Забайкальского края. Растение используется в восточной медицине и особенно популярно в Китае, куда его активно вывозили в последние годы. Всё это привело к тому, что ресурсы сапожниковии в Забайкалье едва не были подорваны.



