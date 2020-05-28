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В Забайкалье после ДТП в больницу доставили шесть пассажиров

В Забайкалье после ДТП в больницу доставили шесть пассажиров
Происшествия, 
В их числе двое детей

Сегодня в 12.15 на выезде из Краснокаменска столкнулись «Тойота Калдина» и «Тойота Королла», сообщает пресс-служба УМВД по Забайкальскому краю.

В результате аварии пострадал водитель «Калдины». Шесть пассажиров, в том числе двое детей в возрасте 10 лет и 1 год, доставлены в медицинское учреждение, их осматривают специалисты.

- Говорить о том, что они пострадали, пока оснований нет, - уточнили в управлении МВД.

По предварительным данным водитель «Калдины» выехал на полосу встречного движения.

На месте работают сотрудники ГИБДД, устанавливаются обстоятельства произошедшего.

ДТП
 
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