В Забайкалье после ДТП в больницу доставили шесть пассажиров

В их числе двое детей



Сегодня в 12.15 на выезде из Краснокаменска столкнулись «Тойота Калдина» и «Тойота Королла», сообщает пресс-служба УМВД по Забайкальскому краю.



В результате аварии пострадал водитель «Калдины». Шесть пассажиров, в том числе двое детей в возрасте 10 лет и 1 год, доставлены в медицинское учреждение, их осматривают специалисты.



- Говорить о том, что они пострадали, пока оснований нет, - уточнили в управлении МВД.



По предварительным данным водитель «Калдины» выехал на полосу встречного движения.



На месте работают сотрудники ГИБДД, устанавливаются обстоятельства произошедшего.



