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Житель Тулуна устроил лесной пожар и спалил своё авто

Житель Тулуна устроил лесной пожар и спалил своё авто
Происшествия,  Фото:ГУ МВД по Иркутской области
Мужчина развёл костер и отправился на рыбалку, оставив огонь без внимания

В Тулунском районе Иркутской области установили нарушителя особого противопожарного режима. Пренебрежительное отношение мужчины к огню привело к возгоранию леса на площади в несколько гектаров.

Накануне в дежурную часть поступило сообщение о возгорании недалеко от села Евдокимова. Прибывшие на место полицейские обнаружили пожар и установили предполагаемый очаг возгорания. Ликвидировали пожар сотрудники лесхоза.

На месте обнаружили остов уничтоженного огнём автомобиля. Вскоре стражи порядка нашли владельца машины. Им оказался 50-летний житель Тулуна. По версии оперативников, он приехал к озеру, развёл костер и отправился на рыбалку, оставив огонь без внимания. Увидев, что пламя бесконтрольно распространяется, а его автомобиль охвачен огнём, рыбак покинул место происшествия.

В отношении него будут составлены административные материалы за нарушение правил пожарной безопасности в лесах в условиях действия особого противопожарного режима и нарушение норм самоизоляции, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.
лесные пожары
 
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