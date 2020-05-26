Они хотели продать чужую машину
В полицию в Усольском районе Иркутской области обратился местный житель с заявлением об угоне машины.
Мужчина на ночь оставил автомобиль «УАЗ-33036» во дворе многоквартирного дома, где проживает. Машина не была оснащена автомобильной сигнализацией, поэтому преступникам не составило труда её угнать.
Было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ «Кража». Оперативники за семь дней разыскали автомобиль. Как выяснилось, преступники уехали на угнанном автомобиле в Иркутск и оставили его там на неохраняемой стоянке.
В совершении кражи подозреваются трое молодых людей в возрасте 20, 21 и 24 лет, два из которых жителя Усолья, один – Черемхово. Все они ранее неоднократно судимы, нигде не работают. Предварительно установлено, что парни хотели продать чужую машину.
Полицейские задержали подозреваемых. Авто после выполнения необходимых процессуальных действий передали владельцу, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.
Трое парней угнали машину в Иркутской области
Происшествия, Фото:
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Они хотели продать чужую машину
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