 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

26 Мая

25 Мая

Популярное

Трое парней угнали машину в Иркутской области

Трое парней угнали машину в Иркутской области
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Они хотели продать чужую машину

В полицию в Усольском районе Иркутской области обратился местный житель с заявлением об угоне машины.

Мужчина на ночь оставил автомобиль «УАЗ-33036» во дворе многоквартирного дома, где проживает. Машина не была оснащена автомобильной сигнализацией, поэтому преступникам не составило труда её угнать.

Было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ «Кража». Оперативники за семь дней разыскали автомобиль. Как выяснилось, преступники уехали на угнанном автомобиле в Иркутск и оставили его там на неохраняемой стоянке.

В совершении кражи подозреваются трое молодых людей в возрасте 20, 21 и 24 лет, два из которых жителя Усолья, один – Черемхово. Все они ранее неоднократно судимы, нигде не работают. Предварительно установлено, что парни хотели продать чужую машину.

Полицейские задержали подозреваемых. Авто после выполнения необходимых процессуальных действий передали владельцу, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.

угон
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Читинеу врезался в киоск на угнанной «Волге»
Читинеу врезался в киоск на угнанной «Волге»
Происшествия, 26.05.2020
Мужчина планировал доехать до приятеля
В Бурятии пьяный пациент хулиганил в обсерваторе
В Бурятии пьяный пациент хулиганил в обсерваторе
Происшествия, 26.05.2020
Нарушитель порядка в обсерваторе самовольно спустился с балкона второго этажа
В Бурятии впервые умер больной с коронавирусом трудоспособного возраста
В Бурятии впервые умер больной с коронавирусом трудоспособного возраста
Происшествия, 26.05.2020
Врачи долгое время боролись за жизнь 61-летнего пациента
Житель Бурятии прятался от полиции в землянке на Байкале
Житель Бурятии прятался от полиции в землянке на Байкале
Происшествия, 26.05.2020
Личность вора быстро вычислили, но долго не могли поймать
В Бурятии подросток украл аккумуляторы, магнитолу и подсветку номера
В Бурятии подросток украл аккумуляторы, магнитолу и подсветку номера
Происшествия, 26.05.2020
Вор перелез ночью в ограду, где стояла незапертая машина
В цехе Иркутского хлебозавода произошёл пожар
В цехе Иркутского хлебозавода произошёл пожар
Происшествия, 26.05.2020
Чтобы попасть внутрь, пожарным пришлось разбирать стену
В Бурятии вора поймали из-за его плохой спортивной формы
В Бурятии вора поймали из-за его плохой спортивной формы
Происшествия, 26.05.2020
Молодому человеку стал непреодолимым препятствием забор
В Шелехове из окутанного дымом подъезда спасли семь человек
В Шелехове из окутанного дымом подъезда спасли семь человек
Происшествия, 26.05.2020
В многоквартирном доме загорелись электрощитовые
Число заражений коронавирусом в Бурятии превысило 1300
Число заражений коронавирусом в Бурятии превысило 1300
Происшествия, 26.05.2020
За одни только сутки выявили почти 60 новых заражённых
В Улан-Удэ сгорела крыша многоквартирного дома
В Улан-Удэ сгорела крыша многоквартирного дома
Происшествия, 26.05.2020
Крупный пожар произошёл на улице Пищевая этой ночью
Улан-удэнец, которого прохожие приняли за пьяного, умер на улице
Улан-удэнец, которого прохожие приняли за пьяного, умер на улице
Происшествия, 26.05.2020
Мужчину, которого ударили топором по голове, могли спасти, но прохожим было всё равно
В Иркутской области «накрыли» два игорных клуба
В Иркутской области «накрыли» два игорных клуба
Происшествия, 26.05.2020
Изъято 16 единиц игрового оборудования
В Бурятии работник украл отрезки рельс
В Бурятии работник украл отрезки рельс
Происшествия, 26.05.2020
Суд учёл, что у вора на иждивении двое несовершеннолетних детей

Профилактика

Позитив

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^