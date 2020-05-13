Жительница Бурятии уснула после убийства приятельницы

Обвиняемая свою вину в убийстве признала частично



Трагедия разыгралась в Джидинском районе Бурятии 29 апреля. Между двумя приятельницами во время совместного застолья произошла ссора. Одна из них нанесла удар ножом другой в надключичную область слева. Последняя от полученных повреждений скончалась спустя непродолжительное время.



После нанесённого удара приятельнице 35-летняя женщина легла спать. Проснувшись утром 30 апреля, она увидела тело знакомой и обратилась к соседям.



30 апреля было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ «Убийство».



- Женщине предъявлено обвинение по части 1 статьи 105 УК РФ «Убийство». В отношении обвиняемой избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Для установления обстоятельств произошедшего назначена судебно-медицинская экспертиза, - сообщил старший следователь Джидинского МСО СУ СКР по Бурятии Эрдэм Цыбденов.



Обвиняемая вину признала частично – пояснила, что защищалась от 44-летней погибшей.



Отметим, произошло всё в доме у погибшей.





