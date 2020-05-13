 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

13 Мая

12 Мая

Популярное

Жительница Бурятии уснула после убийства приятельницы

Жительница Бурятии уснула после убийства приятельницы
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Обвиняемая свою вину в убийстве признала частично

Трагедия разыгралась в Джидинском районе Бурятии 29 апреля. Между двумя приятельницами во время совместного застолья произошла ссора. Одна из них нанесла удар ножом другой в надключичную область слева. Последняя от полученных повреждений скончалась спустя непродолжительное время.

После нанесённого удара приятельнице 35-летняя женщина легла спать. Проснувшись утром 30 апреля, она увидела тело знакомой и обратилась к соседям.

30 апреля было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ «Убийство».

- Женщине предъявлено обвинение по части 1 статьи 105 УК РФ «Убийство». В отношении обвиняемой избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Для установления обстоятельств произошедшего назначена судебно-медицинская экспертиза, - сообщил старший следователь Джидинского МСО СУ СКР по Бурятии Эрдэм Цыбденов.

Обвиняемая вину признала частично – пояснила, что защищалась от 44-летней погибшей.

Отметим, произошло всё в доме у погибшей.


убийство
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Жительница Бурятии уснула после убийства приятельницы
Жительница Бурятии уснула после убийства приятельницы
Происшествия, 13.05.2020
Обвиняемая свою вину в убийстве признала частично
В Чите сильный ветер сорвал крыши домов
В Чите сильный ветер сорвал крыши домов
Происшествия, 13.05.2020
Шквалистый ветер стал причиной локальных отключений электроэнергии в краевом центре
В Иркутской области поезд сбил женщину в наушниках
В Иркутской области поезд сбил женщину в наушниках
Происшествия, 13.05.2020
Женщина госпитализирована в медучреждение
Житель Иркутской области зарезал подругу жены
Житель Иркутской области зарезал подругу жены
Происшествия, 13.05.2020
Женщина скончалась в автомобиле скорой помощи
Забайкальцы украли велосипед, разобрав крышу сарая
Забайкальцы украли велосипед, разобрав крышу сарая
Происшествия, 13.05.2020
После задержания была установлена их причастность к ещё одной краже
На Бурятию наступает холодная погода
На Бурятию наступает холодная погода
Происшествия, 13.05.2020
Синоптики прогнозируют осадки и шквалистый ветер
Мошенники пообещали жительнице Иркутской области выплаты за пенсионный возраст
Мошенники пообещали жительнице Иркутской области выплаты за пенсионный возраст
Происшествия, 13.05.2020
В ходе следствия женщина пыталась скрыть подробности преступления
Житель Забайкалья угнал ВАЗ, чтобы покататься
Происшествия, 13.05.2020
Угонщик знал, что автомобиль был не заперт
Забайкалец лишился денег, покупая двигатель
Забайкалец лишился денег, покупая двигатель
Происшествия, 13.05.2020
Граждане верят незнакомцам и сообщают по телефону реквизиты банковских карт, теряя свои сбережения
В Забайкалье всех пациенты с COVID-19 госпитализируют в моностационары
В Забайкалье всех пациенты с COVID-19 госпитализируют в моностационары
Происшествия, 13.05.2020
«Заболевание протекает непредсказуемо, состояние человека может ухудшиться в любую минуту», - отметила министр здравоохранения края
В Бурятии крыши школы и администрации сдуло штормовым ветром. Видео
В Бурятии крыши школы и администрации сдуло штормовым ветром. Видео
Происшествия, 13.05.2020
Стихия разбушевалась в Еравнинском районе, где ветром сносило крыши и разбивались стёкла
Иркутянин четыре раза разрушал надгробия на могилах родных настоятеля храма
Иркутянин четыре раза разрушал надгробия на могилах родных настоятеля храма
Происшествия, 13.05.2020
Вандал испытывал личную неприязнь к настоятелю храма
В Бурятию за последние две недели вернулись люди из 19 стран
В Бурятию за последние две недели вернулись люди из 19 стран
Происшествия, 13.05.2020
В списке этих стран оказались в том числе США  

Коронавирус COVID-19

Позитив

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^