Он охотился вместе со своим отцом
В ночь на 6 января двое жителей Улётовского района Забайкальского края, один из которых на тот момент занимал должность помощника оперативного дежурного ОМВД России по ЗАТО посёлка Горный, незаконно охотились в лесу.
35-летний полицейский управлял автомобилем, а его 57-летний отец, вооруженный нарезным охотничьим ружьем, стоял на заднем бампере автомобиля и выслеживал животных при помощи мощного прожектора.
Около 00.30 обвиняемые были задержаны инспектором охотуправления минприроды.
С учётом того, что один из обвиняемых являлся сотрудником полиции, уголовное дело расследовано следователями регионального следственного управления СКР.
В ходе предварительного следствия оба обвиняемых категорически отрицали занятия незаконной охотой. Они заявили, что якобы осматривали лес для последующей заготовки дров, а ружьё взяли для защиты от медведей.
Однако следователи собрали доказательства, опровергающие версию обвиняемых. Уголовное дело направлено для рассмотрения в суд.
По материалам служебной проверки УМВД 35-летний обвиняемый уволен из органов внутренних дел по отрицательным основаниям.
Кроме того, установлено, что 57-летний обвиняемый хранил охотничье ружье незаконно. Уголовное дело по данному факту было выделено в отдельное производство и направлено в суд. В марте мужчина был признан виновным и осуждён к одному году лишения свободы условно.
В случае, если обвиняемые будут признаны виновными в инкриминируемом преступлении, им грозит до пяти лет лишения свободы, либо штраф до 1 млн рублей, сообщили в пресс-службе СУ СКР по Забайкальскому краю.
В Забайкалье бывший полицейский пойдёт под суд за незаконную охоту
Происшествия, Фото:
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