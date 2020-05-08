После он её продал, выдав за свою
3 мая 62-летний житель села Ильинка обратился в полицию с заявлением о краже. Неизвестный разбил окно в квартире, где мужчина сейчас не живёт, но делает ремонт. Квартира расположена в многоквартирном деревянном доме. Из кладовой вор украл бензопилу. Ущерб был оценен владельцем на сумму более пяти тысяч рублей, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.
Сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого – 29-летнего мужчину.
Зная о том, что квартира пустует, он совершил кражу. Инструмент подозреваемый выдал за свой и продал за бесценок сельчанину. При этом он объяснил, что нужны были деньги на выпивку.
Бензопилу впоследствии полицейские изъяли.
Задержанный нигде не работает, неоднократно судим и отбывал наказание в местах лишения свободы.
Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Ведётся следствие.
Житель Бурятии украл бензопилу из пустующей квартиры
Происшествия, Фото:
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