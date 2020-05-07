Иркутянин сбил пешехода и помял внедорожник

Водитель, возможно, намеренно сбил своего знакомого



В Иркутске сотрудники ГИБДД задержали водителя иномарки, который ночью 5 мая сбил пешехода, повредил припаркованный внедорожник и скрылся с места происшествия.



Виновник инцидента - 34-летний местный житель - накануне был доставлен в отдел полиции. В отношении него составлено пять протоколов, в том числе за оставление места ДТП. Он помещён в спецприемник.



По предварительным сведениям, у пострадавшего 33-летнего мужчины диагностирован перелом руки, а также ушибы. Ему назначено амбулаторное лечение. К слову, с заявлением в правоохранительные органы иркутянин не обращался.



В настоящее время проверяется информация о том, что водитель и пешеход знакомы между собой, а случившемуся предшествовала возникшая между ними конфликтная ситуация, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.



