Водитель, возможно, намеренно сбил своего знакомого
В Иркутске сотрудники ГИБДД задержали водителя иномарки, который ночью 5 мая сбил пешехода, повредил припаркованный внедорожник и скрылся с места происшествия.
Виновник инцидента - 34-летний местный житель - накануне был доставлен в отдел полиции. В отношении него составлено пять протоколов, в том числе за оставление места ДТП. Он помещён в спецприемник.
По предварительным сведениям, у пострадавшего 33-летнего мужчины диагностирован перелом руки, а также ушибы. Ему назначено амбулаторное лечение. К слову, с заявлением в правоохранительные органы иркутянин не обращался.
В настоящее время проверяется информация о том, что водитель и пешеход знакомы между собой, а случившемуся предшествовала возникшая между ними конфликтная ситуация, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.
Иркутянин сбил пешехода и помял внедорожник
Происшествия, Фото:
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