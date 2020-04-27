Полицейские подкинули наркотики забайкальцу для повышения раскрываемости

Двое полицейских изъяли подкинутый ими же наркотик для улучшения показателей



В Забайкальском крае следователи предъявили обвинение двум сотрудникам полиции в превышении должностных полномочий (п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ) и в незаконном сбыте наркотических средств в крупном размере (п. «б, г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ).



По данным следствия, в марте этого года двое оперуполномоченных отдела полиции в посёлке Забайкальск вступили в преступный сговор для улучшения показателей работы по выявлению преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков.



«Правоохранители» разработали преступную схему, по которой через своего знакомого незаконно передали около 100 граммов каннабиса жителю Забайкальска. Затем полицейские изъяли этот же наркотик у мужчины под видом борьбы с незаконным оборотом наркотических средств.



Сам же мужчина о разработанной оперативников схеме не знал. В отношении мужчины на основе подложных документов было возбуждено уголовное дело.



- Полицейских заключили под стражу. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Забайкальскому краю.





