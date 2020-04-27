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Полицейские подкинули наркотики забайкальцу для повышения раскрываемости

Полицейские подкинули наркотики забайкальцу для повышения раскрываемости
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Двое полицейских изъяли подкинутый ими же наркотик для улучшения показателей

В Забайкальском крае следователи предъявили обвинение двум сотрудникам полиции в превышении должностных полномочий (п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ) и в незаконном сбыте наркотических средств в крупном размере (п. «б, г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ).

По данным следствия, в марте этого года двое оперуполномоченных отдела полиции в посёлке Забайкальск вступили в преступный сговор для улучшения показателей работы по выявлению преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков.

«Правоохранители» разработали преступную схему, по которой через своего знакомого незаконно передали около 100 граммов каннабиса жителю Забайкальска. Затем полицейские изъяли этот же наркотик у мужчины под видом борьбы с незаконным оборотом наркотических средств.

Сам же мужчина о разработанной оперативников схеме не знал. В отношении мужчины на основе подложных документов было возбуждено уголовное дело.

- Полицейских заключили под стражу. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Забайкальскому краю.


полиция наркотики превышение должностных полномочий
 
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