Нарушителя оштрафовали на две тысячи рублей
В Забайкалье 30 марта произошёл пожар сухой травы в районе отворота к селу Могзон в Улетовском районе. В ходе проверки была установлена личность мужчины, который бросил окурок в траву.
В результате его действий произошло возгорание на площади 2 гектара. Нарушителя привлекли к административной ответственности в виде штрафа в размере 2000 рублей.
- Сжигание травы и мусора является нарушением требования пожарной безопасности и влечет наложение административного штрафа на граждан от 2 до 3 тысяч рублей, на должностных лиц от 6 до 15 тысяч рублей, на юридических лиц от 150 до 200 тысяч рублей, - сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Забайкальскому краю.
В Забайкалье из-за брошенного окурка сгорела сухая трава
Происшествия, Фото:
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