В Забайкалье из-за брошенного окурка сгорела сухая трава

Происшествия, Фото: ГУ МЧС по Забайкальскому краю

Нарушителя оштрафовали на две тысячи рублей



В Забайкалье 30 марта произошёл пожар сухой травы в районе отворота к селу Могзон в Улетовском районе. В ходе проверки была установлена личность мужчины, который бросил окурок в траву.



В результате его действий произошло возгорание на площади 2 гектара. Нарушителя привлекли к административной ответственности в виде штрафа в размере 2000 рублей.



- Сжигание травы и мусора является нарушением требования пожарной безопасности и влечет наложение административного штрафа на граждан от 2 до 3 тысяч рублей, на должностных лиц от 6 до 15 тысяч рублей, на юридических лиц от 150 до 200 тысяч рублей, - сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Забайкальскому краю.

