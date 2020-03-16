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В Чите произошёл случайный выстрел из авиапушки вертолёта

В Чите произошёл случайный выстрел из авиапушки вертолёта
Происшествия,  Фото:из архива
Пострадавших нет

Вертолёт Ми-8 произвёл выстрел за пределы аэродрома в Чите. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Восточного военного округа (ВВО).

- 14 марта 2020 года на аэродроме Черемушки г. Чита при обслуживании 23-миллиметровой авиационной пушки вертолёта Ми-8 на земле, произошёл одиночный непроизвольный выстрел за пределы безопасной зоны аэродрома. Пострадавших нет, - отметили в пресс-службе.

Как уточнили ТАСС в ВВО, по факту случившегося проводится проверка. «Командование воинской части взаимодействует в местными властями по вопросу компенсации причинённого ущерба», - пояснили в пресс-службе.

Ранее в Telegram-каналах сообщалось, что в результате разряжения боекомплекта на вертолёте произошёл непроизвольный выстрел, в результате которого была повреждена обшивка балкона жилого дома и остекление балкона на втором этаже. 
ВВО выстрел
 
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