Пострадавшие мать и девочка доставлены в больницу
Сегодня около 11:20 на улице Революции 1905 года в Улан-Удэ произошло ДТП. На нерегулируемом пешеходном переходе, напротив здания минтранса, водитель «Жигулей» совершил наезд на женщину и девятилетнюю девочку.
- Мать с ребёнком доставлены в медицинское учреждение для осмотра, - сообщили «Байкал-Daily» в УГИБДД по Бурятии.
Установлено, что водитель отечественного автомобиля трезв.
Как сообщал «Байкал-Daily», вчера в Северобайкальске в ДТП пострадала женщина-водитель при столкновении с грузовиком.
В Улан-Удэ на «зебре» сбили мать с ребёнком
Происшествия, Фото:
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