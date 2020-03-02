Забайкалец на угнанной машине добрался до дома по льду реки

Угонщик решил ехать по льду, чтобы остаться незамеченным



В Чернышевском районе накануне в полицию поступило заявление об угоне машины «УАЗ-3303» от жителя села Утан. Установлено, что мужчина на ночь оставил не запертой машину возле дома, а позже обнаружил ее пропажу. Ориентировка на транспортное средство была направлена наружным отрядам.



Угнанный «УАЗ» автоинспекторы заметили в соседнем селе. За рулем автомобиля находился пьяный 42-летний житель села Мильгидун.



Выяснилось, что мужчина угнал авто, чтобы добраться до дома. Чтобы остаться незамеченным, он доехал до населенного пункта не по дороге, а по замерзшей реке.



В настоящее время в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье 166 УК РФ «Неправомерное завладение транспортным средством». Машина изъята и возвращена владельцу, сообщили в пресс-службе УМВД по Забайкальскому краю.

