Житель Бурятии хранил на веранде мешки марихуаны

При этом от освидетельствования на предмет употребления запрещённого вещества он отказался, в связи с чем привлечён к административной ответственности.







Поздно вечером 10 февраля сотрудники уголовного розыска изъяли более 11 килограммов марихуаны у 29-летнего жителя Гусиноозерска. Молодой человек добровольно выдал полицейским три мешка с наркотическим средством, хранящиеся на веранде дома.Коноплю он собрал в октябре неподалёку от села Тохой для личного употребления.Мужчина работает, ранее не судим и к уголовной ответственности не привлекался.Возбуждено уголовное дело. Ведётся следствие. Мужчине грозит до 10 лет лишения свободы, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.