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Житель Бурятии хранил на веранде мешки марихуаны

Житель Бурятии хранил на веранде мешки марихуаны
Происшествия,  Фото:МВД по Бурятии
Полицейские изъяли более 11 кг «травки»

Поздно вечером 10 февраля сотрудники уголовного розыска изъяли более 11 килограммов марихуаны у 29-летнего жителя Гусиноозерска. Молодой человек добровольно выдал полицейским три мешка с наркотическим средством, хранящиеся на веранде дома.

При этом от освидетельствования на предмет употребления запрещённого вещества он отказался, в связи с чем привлечён к административной ответственности.


Коноплю он собрал в октябре неподалёку от села Тохой для личного употребления.

Мужчина работает, ранее не судим и к уголовной ответственности не привлекался.

Возбуждено уголовное дело. Ведётся следствие. Мужчине грозит до 10 лет лишения свободы, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.
марихуана
 
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