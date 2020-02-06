Росгвардейцы задержали его в соседнем отделе торгового центра
Находясь на маршруте патрулирования в 192 квартале города Ангарск, сотрудники Росгвардии получили сигнал о том, что в магазине «Спортмастер» произошла кража. Неизвестный мужчина взял спортивную одежду общей стоимостью более семи тысяч рублей и, не оплатив товар, ушёл.
Росгвардейцы установили приметы подозреваемого и приступили к поискам.
В итоге в соседнем отделе торгового центра был обнаружен мужчина, схожий по описаниям с разыскиваемым. При себе у него были украденные вещи.
Подозреваемый, 38-летний житель Иркутска, задержан и доставлен в отдел полиции для дальнейших разбирательств, сообщает пресс-служба управления Росгвардии по Иркутской области.
Ангарчанин украл вещи из «Спортмастера»
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